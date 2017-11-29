En değerlisi Buffon!
Sezon sonunda futbolu bırakmaya hazırlanan İtalya’nın efsanevi kalecisi Gianluigi Buffon, Serie A’da geçtiğimiz sezonun en değerli futbolcusu seçildi.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:41
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Maç seçmiyoruz!
Toplam 2
Yorum
misafir çok kibirliydiniz manisaya karşı...birde cimbom karşısında görelim bu kibri..sözde efendi beşiktaş.
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Orkan hızlı başladı
Toplam 3
Yorum
Kartalpencesi rakip zayifti tamam ama bu cocuk cok kosuyor iyi pozisyon aliyor ve ayagina da cok hakim.Muhakkak forma almaya baslamasi lazim
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Solak özlemine ilaç
Toplam 1
Yorum
gs bu adamın kırmızı kart sevdalısı olduğunu biliyormuydunuz
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