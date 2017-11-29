 En değerlisi Buffon! – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    En değerlisi !

    En değerlisi Buffon!

    Sezon sonunda futbolu bırakmaya hazırlanan İtalya’nın efsanevi kalecisi Gianluigi , Serie A’da geçtiğimiz sezonun en değerli futbolcusu seçildi.

    Juventus'un üst üste altıncı şampiyonluğuna ulaştığı 2016-17 sezonunda 30 lig maçının 13'ünde kalesini gole kapatan , 1997 yılından beri verilen bu ödülü kazanan ilk kaleci olmayı başardı. 39 yaşındaki file bekçisi ayrıca, kariyerinde 13. kez 'yılın kalecisi' ödülüne layık görüldü.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:41
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