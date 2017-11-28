Futbolculardan hakeme ilginç tepki
Ağrı amatör futbol kulüplerinde İshak Paşaspor ile Taşlıçayspor maçında hakem ilk yarı 10 kart gösterince futbolcular sahayı terk etti.
İlk 45 dakikanın bitmesine yakın kalecinin aldığı kırmızı kartla futbolcular toplanarak hakemi alkışladılar. Taşlıçayspor yönetimin aldığı kararla futbolcular saha terk etti.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 10:06
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Yeni kral Fernando!
Toplam 3
Yorum
Gercekler Atiba denilen adam artik 35 yasinda. Atiba disinda 7 - 8 futbolcuda 33 yas ve üzeri. Takim yasli ve haftada iki mac kaldiracak gücte degil.
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Futbolu bırakırım Trabzonspor’u bırakmam
Toplam 7
Yorum
özgür bence iyi kaleci değilsin topları çok sektiriyorsun dursun özbek futboldan anlamadığı için sana teklif yapabilir
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Gökhan Töre dönüyor
Toplam 3
Yorum
Nirvana 2 senedir oynamıyor . Sezon başı hazır olmalıydı .
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