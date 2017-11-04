 Flaş karar: Artık teknik direktörlük yapmayacağım! – Fotomaç – 04 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Kasım 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Flaş karar: Artık teknik direktörlük yapmayacağım!

    Flaş karar: Artık teknik direktörlük yapmayacağım!

    , kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

    Kerimoğlu, NTV Spor'a yaptığı açıklama, ''Bundan böyle Türkiye'de teknik direktörlük yapmak istemiyorum!'' dedi.

    Futbolda son dönemde oluşan ortamın ve Türk teknik direktörlere olan güvenin azalmasının bu kararı almasında etkili olduğunu söyleyen Kerimoğlu, ''Bize güvenilmeyen böyle bir dönemde daha fazla teknik direktörlük yapmayı düşünmüyorum. Yetkililer bile Türk teknik adamlara güvenmiyorsa, devam etmenin bir anlamı yok'' şeklinde konuştu.

    Galatasaray, Glasgow Rangers ve Blackburn Rovers'ta forma giyen Kerimoğlu, 2009 yılında futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

    Manchester City'nin altyapısında çalıştıktan sonra Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan Kerimoğlu, bir dönem de Şanlıurfaspor kulübünde teknik direktör olarak görev almıştı.

    1. 04 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Flaş karar: Artık teknik direktörlük yapmayacağım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.