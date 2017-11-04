Flaş karar: Artık teknik direktörlük yapmayacağım!
Tugay Kerimoğlu, kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.
Kerimoğlu, NTV Spor'a yaptığı açıklama, ''Bundan böyle Türkiye'de teknik direktörlük yapmak istemiyorum!'' dedi.
Futbolda son dönemde oluşan ortamın ve Türk teknik direktörlere olan güvenin azalmasının bu kararı almasında etkili olduğunu söyleyen Kerimoğlu, ''Bize güvenilmeyen böyle bir dönemde daha fazla teknik direktörlük yapmayı düşünmüyorum. Yetkililer bile Türk teknik adamlara güvenmiyorsa, devam etmenin bir anlamı yok'' şeklinde konuştu.
Galatasaray, Glasgow Rangers ve Blackburn Rovers'ta forma giyen Kerimoğlu, 2009 yılında futbolculuk kariyerini noktalamıştı.
Manchester City'nin altyapısında çalıştıktan sonra Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan Kerimoğlu, bir dönem de Şanlıurfaspor kulübünde teknik direktör olarak görev almıştı.
- 04 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:07
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Tudor tarih yazıyor! Sadece Hagi'yi geçemedi...
Toplam 2
Yorum
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Tudor tarih yazıyor! Sadece Hagi'yi geçemedi...
Toplam 2
Yorum
Hakan Ne tarihi ama.tarihte 11 futbolcuda yabanci ona denk geldi.hic derbi alamadi.oyun okuma sifir.yarin fatih terimle kiyaslarsiniz
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''Kötü izleri sildik''
Toplam 2
Yorum
hy onur ne zaman röpörtaj verse trabzonspor yeniliyor
Flaş karar: Artık teknik direktörlük yapmayacağım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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