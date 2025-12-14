CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 RC Strasbourg-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RC Strasbourg-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında RC Strasbourg ile Lorient karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 3 maçı da kaybeden Liam Rosenior ve öğrencileri, evinde kazanarak kötü gidişe dur demek istiyor. Son 4 maçını da kaybetmeyen Olivier Pantaloni yönetimindeki Lorient ise başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Peki, RC Strasbourg-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 08:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
RC Strasbourg-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RC Strasbourg-Lorient maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında gözler, RC Strasbourg ile Lorient arasında oynanacak kritik mücadeleye çevriliyor. Sezonun bu bölümünde istediği sonuçlardan uzak kalan Strasbourg, Liam Rosenior yönetiminde çıktığı son 3 karşılaşmayı kaybederek moral kaybı yaşadı. Öte yandan Lorient cephesi oldukça formda bir görüntü sergiliyor. Olivier Pantaloni liderliğinde son 4 karşılaşmasında mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-siyahlılar, yakaladıkları bu ivmeyi Strasbourg deplasmanında da devam ettirmenin peşinde. Peki, RC Strasbourg-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RC STRASBOURG-LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında oynanacak RC Strasbourg-Lorient maçı 14 Aralık Cuma günü saat 19.15'te başlayacak.

RC STRASBOURG-LORIENT MAÇI HANGİ KANALDA?

De La Meinau Stadyumu'nda oynanacak RC Strasbourg-Lorient maçı beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye Asensio müjdesi!
Maçın ardından flaş eleştiri: Siz gidin!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
MHP'den Terörsüz Türkiye için 3 aşamalı plan! Önce keleşler inecek sonra yasal düzenleme gelecek | YPG ve tüm bileşenler de kapsamda
Antalyaspor-G.Saray maçı sonrası flaş Icardi yorumu!
G.Saray'dan Salah'a teklifi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Asensio müjdesi! F.Bahçe'ye Asensio müjdesi! 09:15
Fatih Karagümrük-Kocaelispor maçı detayları Fatih Karagümrük-Kocaelispor maçı detayları 09:15
Muslera takımını şampiyon yaptı! Muslera takımını şampiyon yaptı! 09:09
Gaziantep FK-Göztepe maçı detayları Gaziantep FK-Göztepe maçı detayları 09:05
Maçın ardından flaş eleştiri: Siz gidin! Maçın ardından flaş eleştiri: Siz gidin! 09:05
Antalyaspor-G.Saray maçı sonrası flaş Icardi yorumu! Antalyaspor-G.Saray maçı sonrası flaş Icardi yorumu! 08:40
Daha Eski
Süper Lig'de derbi heyecanı! TS-BJK maçı detayları Süper Lig'de derbi heyecanı! TS-BJK maçı detayları 08:09
Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! 01:02
Arsenal 90+3'te hayat buldu! Arsenal 90+3'te hayat buldu! 00:58
Arsenal 90+3'te hayat buldu! Arsenal 90+3'te hayat buldu! 00:58
Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! 00:51
G.Saray Antalya'da yıldızlarıyla güldü! G.Saray Antalya'da yıldızlarıyla güldü! 00:42