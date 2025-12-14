RC Strasbourg-Lorient maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında gözler, RC Strasbourg ile Lorient arasında oynanacak kritik mücadeleye çevriliyor. Sezonun bu bölümünde istediği sonuçlardan uzak kalan Strasbourg, Liam Rosenior yönetiminde çıktığı son 3 karşılaşmayı kaybederek moral kaybı yaşadı. Öte yandan Lorient cephesi oldukça formda bir görüntü sergiliyor. Olivier Pantaloni liderliğinde son 4 karşılaşmasında mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-siyahlılar, yakaladıkları bu ivmeyi Strasbourg deplasmanında da devam ettirmenin peşinde. Peki, RC Strasbourg-Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RC STRASBOURG-LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 16. haftasında oynanacak RC Strasbourg-Lorient maçı 14 Aralık Cuma günü saat 19.15'te başlayacak.

RC STRASBOURG-LORIENT MAÇI HANGİ KANALDA?

De La Meinau Stadyumu'nda oynanacak RC Strasbourg-Lorient maçı beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.