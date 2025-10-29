CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Lorient-PSG CANLI | Lorient-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lorient-PSG CANLI | Lorient-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 10. haftasında Lorient ile PSG karşı karşıya gelecek. Luis Enrique yönetiminde geçtiğimiz sezona damga vuran PSG, yeni sezonda da başarılı bir sene geçirmeyi hedefliyor. 20 puanla zirvede yer alan deplasman takımı, kritik maçta hata yapmadan yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Lorient-PSG maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Lorient-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025 Çarşamba 07:56
Lorient-PSG CANLI | Lorient-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lorient-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'de 10. hafta, futbol tutkunlarının gözlerini Lorient ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak önemli mücadeleye çeviriyor. Geçtiğimiz sezonda Luis Enrique yönetiminde üst düzey bir performans sergileyen ve şampiyonluğa damga vuran PSG, yeni sezonda da istikrarını sürdürmeyi hedefliyor. 20 puanla zirvede yoluna devam eden Paris ekibi, deplasmanda oynayacağı bu karşılaşmadan da hatasız ayrılarak liderliğini perçinlemek istiyor. Peki, Lorient-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lorient-PSG maçı

LORIENT-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'de 10. haftasında oynanacak Lorient-PSG maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de başlayacak.

Lorient-PSG maçı ne zaman, saat kaçta

LORIENT-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Moustoir Stadyumu'nda oynanacak Lorient-PSG maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Lorient-PSG maçı hangi kanalda

LORIENT-PSG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lorient: Mvogo; Silva, Yongwa, Talbi; Le Bris, Avom, Abergel, Kouassi; Makengo, Pagis; Tosin

PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Beraldo, Mendes; Lee, Vitinha, Mayulu; Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Lorient-PSG maçı nasıl, nereden izlenir

