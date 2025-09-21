Monaco-Metz maçı izle | Monaco-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Monaco-Metz maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Monaco ile Metz, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Monaco-Metz maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Monaco-Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MONACO-METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 5. haftasında oynanacak Monaco-Metz maçı 21 Eylül Pazar günü saat 18.15'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.