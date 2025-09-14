Rennes-Lyon maçı izle | Rennes-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Rennes-Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Rennes ile Lyon, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Rennes-Lyon maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Rennes-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RENNES-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında oynanacak Rennes-Lyon maçı 14 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.