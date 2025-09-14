CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fransa Ligue 1 Rennes-Lyon maçı izle | Rennes-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Rennes-Lyon maçı izle | Rennes-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Rennes ile Lyon karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun ilk haftalarında 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefleyen iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Rennes-Lyon maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Rennes-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 13:24
Rennes-Lyon maçı izle | Rennes-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Rennes-Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Rennes ile Lyon, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Rennes-Lyon maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Rennes-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RENNES-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında oynanacak Rennes-Lyon maçı 14 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

