Metz-Angers maçı izle | Metz-Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Metz-Angers maçı izle | Metz-Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Metz ile Angers karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun ilk haftalarında 3 puan alarak yoluna devam etmeyi hedefleyen iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi hazırlıklar tamamlanırken, futbolseverler "Metz-Angers maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Metz-Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 13:21 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 13:21
Metz-Angers maçı izle | Metz-Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Ligue 1)

Metz-Angers maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde istikrarlı bir başlangıç yapmak isteyen Metz ile Angers, haftanın kritik karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Sezona 3 puanlarla devam etmeyi amaçlayan iki ekip de hata yapmadan yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor. Özellikle, "Metz-Angers maçı canlı izle" aramaları futbol gündeminin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki, Metz-Angers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

METZ-ANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 4. haftasında oynanacak Metz-Angers maçı 14 Eylül Pazar günü saat 18.15'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SON DAKİKA
