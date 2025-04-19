Marsilya-Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Marsilya-Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 30. haftada Marsilya ile Montpellier kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya-Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSILYA-MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya-Montpellier maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 22.05'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

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