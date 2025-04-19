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Haberler Fransa Ligue 1 Marsilya-Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Marsilya-Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de mücadele sürerken Marsilya ile Montpellier 30. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya-Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 19:30 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 19:33
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Marsilya-Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Marsilya-Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de 30. haftada Marsilya ile Montpellier kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Marsilya-Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSILYA-MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya-Montpellier maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 22.05'te oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından yayınlanacak.

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