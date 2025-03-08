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Haberler Fransa Ligue 1 Marsilya-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Marsilya-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ligue 1'in 25. haftasında Marsilya ile Lens karşı karşıya gelecek. Peki, Marsilya-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Marsilya-Lens maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 09:13
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Marsilya-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Marsilya-Lens maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ligue 1'in 25. haftasında Marsilya ile Lens kozlarını paylaşacak. Marsilya-Lens karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında Marsilya-Lens maçıyla ilgili bilgileri araştırıyor. İşte Marsilya-Lens maçıyla ilgili tüm detaylar...

MARSILYA-LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ligue 1'in 25. haftasında oynanacak Marsilya-Lens maçı, 8 Mart Cumartesi günü TSİ 23.05'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 4'ten canlı yayınlanacak.

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