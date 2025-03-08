Lille-Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lille-Montpellier maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ligue 1'in 25. haftasında Lille ile Montpellier kozlarını paylaşacak. Lille-Montpellier karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında Lille-Montpellier maçıyla ilgili bilgileri araştırıyor. İşte Lille-Montpellier maçıyla ilgili tüm detaylar...

LILLE-MONTPELLIER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ligue 1'in 25. haftasında oynanacak Lille-Montpellier maçı, 8 Mart Cumartesi günü TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 4'ten canlı yayınlanacak.