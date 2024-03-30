Hull City'den Yusuf Yazıcı sürprizi!
Son dakika spor haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren İngiltere Championship ekibi Hull City, listesine Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı aldı. İşte detaylar...
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Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Yazıcı, bu sezon Fransız ekibinde çıktığı 36 maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.
Profesyonel kariyerinde 261 maça çıkan Yusuf, 62 gol attı, 38 de asist yapmayı başardı. A Milli Takım formasını da 42 kez terleten Yusuf Yazıcı 3'te gol kaydetti.
Yusuf, altyapısında yetiştiği ve iki dönem formasını giydiği Trabzonspor'da 120 resmi maça çıkarken bu periyotta 27 gol atıp 22 de asist yaparken toplamda 49 gole direkt katkı sağladı.
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