Hull City'den Yusuf Yazıcı sürprizi!

Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Yazıcı, bu sezon Fransız ekibinde çıktığı 36 maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

Profesyonel kariyerinde 261 maça çıkan Yusuf, 62 gol attı, 38 de asist yapmayı başardı. A Milli Takım formasını da 42 kez terleten Yusuf Yazıcı 3'te gol kaydetti.