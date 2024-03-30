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Hull City'den Yusuf Yazıcı sürprizi!

Son dakika spor haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren İngiltere Championship ekibi Hull City, listesine Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı aldı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 14:25
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Hull City'den Yusuf Yazıcı sürprizi!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sezon başında da listesinde olan Yusuf Yazıcı için yeniden girişimde bulunma kararı aldı.

Hull City'den Yusuf Yazıcı sürprizi!

Milli futbolcu, siyah-beyazlıları reddederek kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini iletti.

Hull City'den Yusuf Yazıcı sürprizi!

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Hull City, Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya talip oldu.

Hull City'den Yusuf Yazıcı sürprizi!

Lille ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yusuf Yazıcı, bu sezon Fransız ekibinde çıktığı 36 maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

Hull City'den Yusuf Yazıcı sürprizi!

Profesyonel kariyerinde 261 maça çıkan Yusuf, 62 gol attı, 38 de asist yapmayı başardı. A Milli Takım formasını da 42 kez terleten Yusuf Yazıcı 3'te gol kaydetti.

Hull City'den Yusuf Yazıcı sürprizi!

Yusuf, altyapısında yetiştiği ve iki dönem formasını giydiği Trabzonspor'da 120 resmi maça çıkarken bu periyotta 27 gol atıp 22 de asist yaparken toplamda 49 gole direkt katkı sağladı.

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