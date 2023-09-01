Haberler Fransa Ligue 1 Nantes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Nantes ile Marsilya karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 11:20 Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 11:30
Nantes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Nantes - Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. 4. haftada Nantes ile Marsilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - MARSILYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Marsilya maçı 1 Eylül Cuma günü saat 22.00'de BeIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

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NANTES - MARSILYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Nantes

Deschamps; Pierre-Gabriel, Pallois, Castelletto; Coco, Chirivella, Augusto, Merlin; Simon, Bamba; Mohamed

Marsilya

Lopez; Clauss, Gigot, Mbemba, Lodi; Sarr, Rongir, Veretout, Harit; Aubameyang, Ndiaye

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