Troyes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Troyes - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Troyes ile Lyon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Troyes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TROYES - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Troyes - Lyon maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 21.00'de beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

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TROYES - LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Troyes

Lis; Conte, Palmer-Brown, Salmier, Bruus; R. Lopes, Chavalerin, Agoume, Kouame; M. Balde, Ugbo

Lyon

A. Lopes; Gusto, Diomande, Lovren, Tagliafico; Mendes, Lepenant, Caqueret; Tolisso; Lacazette, Dembele