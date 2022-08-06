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Clermont 0-5 PSG (Maç sonucu - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in ilk hafta maçında Clermont deplasmanına çıkan PSG mücadeleden 5-0'lık farklı skorla galip ayrıldı ve yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2022 Pazar 00:00
Clermont 0-5 PSG (Maç sonucu - ÖZET)

PSG, Ligue 1 ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Clermont'a konuk oldu.

Stade Gabriel Montpied'de oynanan mücadelee Paris Saint-Germain'in gollerini 9. dakikada Neymar, 26. dakikada Hakimi, 38. dakikada Marquinhos, 80. ve 86. dakikalarda ise Messi kaydetti.

Bu sonucun ardından PSG yeni sezona hızlı bir giriş yaparken, Clermont ise sahasında aldığı ağır yenilgiyle moralsiz başladı.

PSG, Ligue 1'in ikinci haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü Montpellier'i sahasında konuk edecek; Clermont ise 14 Ağustos Pazar günü Reims deplasmanına çıkacak.

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