Clermont 0-5 PSG (Maç sonucu - ÖZET)

PSG, Ligue 1 ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Clermont'a konuk oldu.

Stade Gabriel Montpied'de oynanan mücadelee Paris Saint-Germain'in gollerini 9. dakikada Neymar, 26. dakikada Hakimi, 38. dakikada Marquinhos, 80. ve 86. dakikalarda ise Messi kaydetti.

Bu sonucun ardından PSG yeni sezona hızlı bir giriş yaparken, Clermont ise sahasında aldığı ağır yenilgiyle moralsiz başladı.

PSG, Ligue 1'in ikinci haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü Montpellier'i sahasında konuk edecek; Clermont ise 14 Ağustos Pazar günü Reims deplasmanına çıkacak.