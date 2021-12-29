Kylian Mbappe'den Real Madrid açıklaması! Transfer...

PSG ile olan sözleşmesinde sona yaklaşan Kylian Mbappe'nin adı İspanyol devi Real Madrid ile anılıyor. Yıldız futbolcu yaptığı açıklamada söylentilere cevap verdi.

REAL MADRID'E TRANSFER OLACAK MI?

Mbappe CNN'e verdiği röportajda geleceği ve İspanyol ekibine gitme olasılığını değerlendirdi.

"Şu an geleceğim hakkında konuşma zamanı değil. Sadece Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı Şubat ve Mart aylarında oynayacağımız maçları kazanmaya odaklandım. Şu kesin ki bu sezonu Paris'te tamamlayacağım. Ocak ayında Real Madrid'e gitmeyeceğim. Taraftarlar için harika bir şampiyonluk kazanmak için her şeyi vermek istiyorum."

"TOTTENHAM İÇİN OYNAYACAĞIMI SANMIYORUM"

Kylian Mbappe, Tottenham söylentileri hakkında ise, "Eminim Tottenham bu sezon Antonio Conte ile iyi şeyler yapacak. Çünkü o harika bir menajer. Bu onlar için iyi bir duruma ama hayatım boyunca Tottenham için oynayacağımı sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

PSG ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek olan 23 yaşındaki futbolcu, yeni yılla birlikte herhangi bir kulüple transfer görüşmesi yapabilecek. Bu sezon 24 maça çıkan Mbappe 15 gol ve 12 asist üretti.



