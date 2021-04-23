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Teknik Direktörü Galtier'den Ligi tepkisi! "Spor kazançlı çıktı"

'nin () lideri 'in teknik direktörü , girişimine ilişkin, "Spordan önce paraya öncelik verilmemeli." dedi. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2021 Cuma 18:01
Lille Teknik Direktörü Galtier'den Avrupa Ligi tepkisi! "Spor kazançlı çıktı"

Galtier, ligin 34. haftasında pazar günü ile oynayacakları maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, 'ne tepki gösterdi.

"Spor kazançlı çıktı." diyen Galtier, reformlara karşı olunmaması gerektiğini belirterek, "Ancak reformlar bazı kişilerle değil çalışma gruplarıyla yapılmalıdır. Sporu ve değerlerini unutmamak gerekiyor. Spordan önce paraya öncelik verilmemeli ancak yaşanan bu oldu. 2-3 gün sürdü." diye konuştu.

Galtier, spor organizasyonlarına hak ederek katılmak gerektiğini vurguladı.

"Organizasyonların finansmanına ilişkin yeni fikirlerimiz olabilir ve sorunlara çözüm bulabiliriz ama spora ve değerlerine öncelik verilmeli. Bu anlamda, taraftarların tepkisi vardı. 'da Amerikan sporunun modelinin kabul edebileceğimizden emin değilim." ifadelerini kullanan Galtier, ekiplerinden 'nin teknik direktörü 'nın ve 'un teknik direktörü 'un Avrupa Süper Ligi'ne karşı güçlü ve doğru duruş sergilediklerini kaydetti.

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