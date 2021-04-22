Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Mircea Lucescu'dan Avrupa Süper Ligi projesine 'Galatasaray hatırlatmalı' tepki!

Son dakika spor haberleri: Mircea Lucescu'dan Avrupa Süper Ligi projesine ' hatırlatmalı' tepki!

Ukrayna Ligi ekiplerinden 'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Avrupa Süper Ligi projesinin futbolun amatör ruhuna büyük darbe vuracağını söyledi. 'ı çalıştırdığı 2000 yılında 'i eleyerek sarı-kırmızılı ekibe tarihinin tek zaferini yaşattığını hatırlatan Lucescu, "İşte bu zaferleri bu keyfi ve heyecanı, Avrupa Süper Ligi'nde göremeyiz. Çünkü sadece büyük takımları alacaklar ve diğerlerini dışlayacaklar. Özel bir grup oluşturup, sadece paraya odaklanacaklar."

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2021 Perşembe 16:31
Son dakika spor haberleri: Mircea Lucescu'dan Avrupa Süper Ligi projesine 'Galatasaray hatırlatmalı' tepki!

Daha önce , ve 'da görev yapması nedeniyle Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Avrupa Süper Ligi girişimine yönelik gelişmeleri, değerlendirdi.

Lucescu, , ve 'dan 12 kulübün kurucu üyeliğinde başlatılan ve futbol dünyasında ciddi bir tartışmaya neden olan Avrupa Süper Ligi projesine karşı çıktığını ifade ederek, ''Futbol, futbol olarak kalmalı. Yapılmak istenen proje, bu güzel oyunun ruhunu öldürür. Futbol bir mücadeledir, rekabettir. Burada güçlü takımların yanında küçük takımlar da olmalı. Diğer takımlar olacak ki heyecan yaşansın.'' diye konuştu.


''FUTBOL ELİT İNSANLAR İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN OLMALI''
Futbolun geçmişte İngiltere'de maden işçileri tarafından oynandığını hatırlatan 75 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, bu sporun 'li zengin yatırımcıların oyuncağı haline gelmesini istemediğini kaydetti.

''Futbol elit insanlar için değil herkes için olmalı '' diyen Lucescu, ''80 yaşındaki emekli bir adam da fabrikada çalışan işçi de üniversitede okuyan öğrenci de stada gidip maç izleyebilmeli. Futbol aristokratların, zenginlerin oyunu olamaz. ABD'liler bunu gibi şov oyunu sanıyorlar. Bunun adı futbol; Super Bowl değil. Futbolun ruhu tribünlerdeki o dar gelirli insanların içinde.'' değerlendirmesinde bulundu.


''ÖZEL BİR GRUP OLUŞTURUP SADECE PARAYA ODAKLANACAKLAR''
Galatasaray'ı çalıştırdığı 2000 yılında 'i eleyerek sarı-kırmızılı ekibe tarihinin tek zaferini yaşattığını hatırlatan Lucescu, ''Galatasaray'ın Real Madrid'i yenerek 'yı kazanması inanılmazdı. İşte bu zaferleri, bu keyfi ve heyecanı, Avrupa Süper Ligi'nde göremeyiz. Çünkü sadece büyük takımları alacaklar ve diğerlerini dışlayacaklar. Özel bir grup oluşturup, sadece paraya odaklanacaklar.'' ifadelerini kullandı.

Rumen teknik adam, kariyerindeki en uzun teknik direktörlük serüvenini yaşadığı (2004-16) Ukrayna ekibi ile 2008-09 sezonunda 'nı kazanmıştı.

Lucescu, 'nde çalıştırdığı takımlar arasında ise Shakhtar Donetsk'i 2010-11, Galatasaray'ı 2000-01 ve Inter'i 1998-99 sezonlarda çeyrek finale çıkararak turnuvadaki en başarılı derecelerini elde etti.

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