Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi faturası o takımlara çıkıyor! Men kararı böyle duyuruldu

Avrupa Süper Ligi projesi yaşanan tartışmalar ve bazı takımların ligden çekilmesi sonrası askıya alındı ve şimdi gözler UEFA'ya çevrildi.
Avrupa Süper Ligi projesi yaşanan tartışmalar ve bazı takımların ligden çekilmesi sonrası askıya alındı ve şimdi gözler UEFA'ya çevrildi.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklayan 12 takıma sert sözlerle yüklenmişti.
Bu kulüplerin kendilerinden başka kimseyi düşünmediklerini ifade eden Ceferin, "Futbolu öldürmek için ellerinden geleni yapıyorlar" sözlerini sarf etti.
INFANTINO: SEÇİMLERİNİN SONUÇLARIYLA YAŞARLAR
FIFA Başkanı Gianni Infantino da konuyla ilgili açıklamada bulundu ve bu girişimi şiddetle kınadıklarını belirtti.
Bazı kulüplerin kısa vadeli finansal kazançların peşinde olduğunu belirten Infantino, "İnsanların çok dikkatli düşünmesi gerekiyor. Düşünmeleri ve sorumluluk almaları gerekiyor. Kendi yollarında gitmeyi seçerlerse, o zaman kendi seçimlerinin sonuçlarıyla yaşamaları gerekir. Seçimlerinden de onlar sorumludur. Somut olarak bu ya içeride ya da dışarıda olduğunuz anlamına gelir. Yarı içeride, yarı dışarıda olamazsınız" dedi.
Avrupa Süper Ligi'ne katılacaklarını açıklayan ve aynı zamanda yoluna UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde devam eden 3 takımla ilgili turnuvadan men iddiası gündeme geldi.
"3 TAKIMIN MEN EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ"
UEFA yönetim kurulu üyesi Jesper Moller'den bomba bir açıklama geldi. Moller, Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdıran Avrupa Süper Ligi üyesi 3 takım Real Madrid, Manchester City ve Chelsea'nin turnuvadan men edilmesini beklediğini belirtti.
Danimarka kanalı DR'ye konuşan ve Reuters'in servis ettiği habere göre Moller; rakiplerini eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Real Madrid, Chelsea ve City için men kararının çıkmasını beklediğini ifade etti.
Kararın cuma günü çıkmasını beklediğini ifade eden Moller, "Kulüplerin gitmesi lazım. Bunun Cuma günü olmasını bekliyorum. Daha sonra bu sezonun Şampiyonlar Ligi'ni nasıl bitireceğimiz yönünde bir çözüm bulmamız gerekecek" dedi.
Devler Ligi'nde çeyrek finalde Real Madrid Liverpool'u, Manchester City Borussia Dortmund'u, Chelsea ise Porto'yu eleyerek yarı finale yükselmişlerdi.
UEFA'NIN ÖNÜNDE 2 SEÇENEK VAR!
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde olan Real Madrid, Manchester City ve Chelsea için men konusu gündeme geldi.
Alman basınından Bild, UEFA'nın bu hafta Real Madrid, Manchester City ve Chelsea'yi men etmesi halinde uygulayacağı iki yol haritasının olduğunu duyurdu.
İLK SEÇENEK KUPANIN PSG'YE VERİLMESİ!
İlk plana göre Real Madrid - Chelsea, PSG - Manchester City eşleşmeleri, 3 kulübün men edilmesi nedeniyle ortadan kalkacak. Bu gelişmenin ardından Fransız ekibi Paris Saint Germain'e kupa verilecek.
Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde, İstanbul'da oynanacak final de ortadan kalkmış olacak.
İKİNCİ İHTİMAL: ELENEN TAKIMLAR YARI FİNALDEN DEVAM EDECEK
İkinci plana göre ise Real Madrid, Chelsea ve PSG'nin çeyrek finalde elenen Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Porto turnuvaya dahil edilecek. Şampiyonlar Ligi yarı finalden devam edecek.
UEFA'nın iki ihtimal üzerine bu hafta görüşeceği ve cuma gününe kadar son kararını vereceği belirtildi.