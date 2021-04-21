Haberler Avrupa’dan Futbol Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi faturası o takımlara çıkıyor! Men kararı böyle duyuruldu

Son dakika spor haberleri: faturası o takımlara çıkıyor! Men kararı böyle duyuruldu

'nin 12 önemli kulüp tarafından kurulduğunun açıklanması futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. ve başta olmak üzere yerel liglerin federasyonları, birçok teknik adam ve futbolcular bu girişime tepki koydu. UEFA Başkanı yaptığı açıklamasında söz konusu kulüplere 'geri adım' çağrısında bulundu. ekiplerinin Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldığını duyurmasının ardından projenin askıya alındığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından UEFA ve FIFA'nın takınacağı durum merak konusu olmuşken UEFA yönetim kurulu üyesinin Avrupa Süper Ligi'nin kurucu 3 üye takımıyla ilgili sözleri deprem etkisi yarattı. İşte o açıklamalar ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 10:33
Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi faturası o takımlara çıkıyor! Men kararı böyle duyuruldu

projesi yaşanan tartışmalar ve bazı takımların ligden çekilmesi sonrası askıya alındı ve şimdi gözler 'ya çevrildi.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi faturası o takımlara çıkıyor! Men kararı böyle duyuruldu

Başkanı , 'ni kurduklarını açıklayan 12 takıma sert sözlerle yüklenmişti.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi faturası o takımlara çıkıyor! Men kararı böyle duyuruldu

Bu kulüplerin kendilerinden başka kimseyi düşünmediklerini ifade eden Ceferin, "Futbolu öldürmek için ellerinden geleni yapıyorlar" sözlerini sarf etti.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi faturası o takımlara çıkıyor! Men kararı böyle duyuruldu

INFANTINO: SEÇİMLERİNİN SONUÇLARIYLA YAŞARLAR
Başkanı Gianni Infantino da konuyla ilgili açıklamada bulundu ve bu girişimi şiddetle kınadıklarını belirtti.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi faturası o takımlara çıkıyor! Men kararı böyle duyuruldu

Bazı kulüplerin kısa vadeli finansal kazançların peşinde olduğunu belirten Infantino, "İnsanların çok dikkatli düşünmesi gerekiyor. Düşünmeleri ve sorumluluk almaları gerekiyor. Kendi yollarında gitmeyi seçerlerse, o zaman kendi seçimlerinin sonuçlarıyla yaşamaları gerekir. Seçimlerinden de onlar sorumludur. Somut olarak bu ya içeride ya da dışarıda olduğunuz anlamına gelir. Yarı içeride, yarı dışarıda olamazsınız" dedi.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi faturası o takımlara çıkıyor! Men kararı böyle duyuruldu

'ne katılacaklarını açıklayan ve aynı zamanda yoluna Şampiyonlar Ligi yarı finalinde devam eden 3 takımla ilgili turnuvadan men iddiası gündeme geldi.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi faturası o takımlara çıkıyor! Men kararı böyle duyuruldu

"3 TAKIMIN MEN EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ"
yönetim kurulu üyesi Jesper Moller'den bomba bir açıklama geldi. Moller, Şampiyonlar Ligi'nde adını yarı finale yazdıran üyesi 3 takım Real Madrid, Manchester City ve Chelsea'nin turnuvadan men edilmesini beklediğini belirtti.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi faturası o takımlara çıkıyor! Men kararı böyle duyuruldu

Danimarka kanalı DR'ye konuşan ve Reuters'in servis ettiği habere göre Moller; rakiplerini eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Real Madrid, Chelsea ve City için men kararının çıkmasını beklediğini ifade etti.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi faturası o takımlara çıkıyor! Men kararı böyle duyuruldu

Kararın cuma günü çıkmasını beklediğini ifade eden Moller, "Kulüplerin gitmesi lazım. Bunun Cuma günü olmasını bekliyorum. Daha sonra bu sezonun Şampiyonlar Ligi'ni nasıl bitireceğimiz yönünde bir çözüm bulmamız gerekecek" dedi.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi faturası o takımlara çıkıyor! Men kararı böyle duyuruldu

Devler Ligi'nde çeyrek finalde Real Madrid Liverpool'u, Manchester City Borussia Dortmund'u, Chelsea ise Porto'yu eleyerek yarı finale yükselmişlerdi.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi faturası o takımlara çıkıyor! Men kararı böyle duyuruldu

UEFA'NIN ÖNÜNDE 2 SEÇENEK VAR!
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde olan Real Madrid, Manchester City ve Chelsea için men konusu gündeme geldi.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi faturası o takımlara çıkıyor! Men kararı böyle duyuruldu

Alman basınından Bild, 'nın bu hafta Real Madrid, Manchester City ve Chelsea'yi men etmesi halinde uygulayacağı iki yol haritasının olduğunu duyurdu.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi faturası o takımlara çıkıyor! Men kararı böyle duyuruldu

İLK SEÇENEK KUPANIN PSG'YE VERİLMESİ!
İlk plana göre Real Madrid - Chelsea, PSG - Manchester City eşleşmeleri, 3 kulübün men edilmesi nedeniyle ortadan kalkacak. Bu gelişmenin ardından Fransız ekibi Paris Saint Germain'e kupa verilecek.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi faturası o takımlara çıkıyor! Men kararı böyle duyuruldu

Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde, İstanbul'da oynanacak final de ortadan kalkmış olacak.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi faturası o takımlara çıkıyor! Men kararı böyle duyuruldu

İKİNCİ İHTİMAL: ELENEN TAKIMLAR YARI FİNALDEN DEVAM EDECEK
İkinci plana göre ise Real Madrid, Chelsea ve PSG'nin çeyrek finalde elenen Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Porto turnuvaya dahil edilecek. Şampiyonlar Ligi yarı finalden devam edecek.

Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi faturası o takımlara çıkıyor! Men kararı böyle duyuruldu

'nın iki ihtimal üzerine bu hafta görüşeceği ve cuma gününe kadar son kararını vereceği belirtildi.

SON DAKİKA