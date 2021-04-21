Son dakika spor haberleri: Avrupa Süper Ligi faturası o takımlara çıkıyor! Men kararı böyle duyuruldu

Bazı kulüplerin kısa vadeli finansal kazançların peşinde olduğunu belirten Infantino, "İnsanların çok dikkatli düşünmesi gerekiyor. Düşünmeleri ve sorumluluk almaları gerekiyor. Kendi yollarında gitmeyi seçerlerse, o zaman kendi seçimlerinin sonuçlarıyla yaşamaları gerekir. Seçimlerinden de onlar sorumludur. Somut olarak bu ya içeride ya da dışarıda olduğunuz anlamına gelir. Yarı içeride, yarı dışarıda olamazsınız" dedi.