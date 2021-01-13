Haberler Fransa Ligue 1 Diego Costa hakkında çarpıcı iddia! Bu yüzden reddetmişler

hakkında çarpıcı iddia! Bu yüzden reddetmişler

Son dakika transfer haberleri... 'le sözleşmesini feshettikten sonra adı özellikle 'la anılan golcü oyuncu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 11:16
Diego Costa hakkında çarpıcı iddia! Bu yüzden reddetmişler

İspanyol temsilcisi ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden , 'ın gündemine girmişti.

Diego Costa hakkında çarpıcı iddia! Bu yüzden reddetmişler

Kulüpsüz olan İspanyol golcüyle birçok takım ilgilenirken, sarı-kırmızılıların da forvet hattına takviye yapmak için tecrübeli oyuncuyu listesine eklediği ifade ediliyordu.

Diego Costa hakkında çarpıcı iddia! Bu yüzden reddetmişler

Brezilya asıllı yıldız futbolcu hakkında Fransız basınından sürpriz bir iddia geldi. İşte detaylar...

Diego Costa hakkında çarpıcı iddia! Bu yüzden reddetmişler

La Provence'da yer alan habere göre Costa, forvet arayışında olan Olympique Marsilya'ya önerildi.

Diego Costa hakkında çarpıcı iddia! Bu yüzden reddetmişler

Ancak Fransız yetkililer, oyuncunun 'de kazandığı 8 milyon euro'luk maaşı ve sert mizacı nedeniyle girişimde bulunmamaya kadar verdiler.

Diego Costa hakkında çarpıcı iddia! Bu yüzden reddetmişler

ile İtalya ve İngiltere'den önemli kulüpler ilgileniyor. Oyuncunun tercihinin ise Premier Lig olması bekleniyor.

Diego Costa hakkında çarpıcı iddia! Bu yüzden reddetmişler

Bu sezon 'de 7 maçta görev alan 32 yaşındaki deneyimli golcü, ağları 2 kez sarstı.

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