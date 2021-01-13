Diego Costa hakkında çarpıcı iddia! Bu yüzden reddetmişler

İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Diego Costa, Galatasaray'ın gündemine girmişti.

Kulüpsüz olan İspanyol golcüyle birçok takım ilgilenirken, sarı-kırmızılıların da forvet hattına takviye yapmak için tecrübeli oyuncuyu listesine eklediği ifade ediliyordu.

Brezilya asıllı yıldız futbolcu hakkında Fransız basınından sürpriz bir iddia geldi. İşte detaylar...

La Provence'da yer alan habere göre Costa, forvet arayışında olan Olympique Marsilya'ya önerildi.

Ancak Fransız yetkililer, oyuncunun Atletico Madrid'de kazandığı 8 milyon euro'luk maaşı ve sert mizacı nedeniyle girişimde bulunmamaya kadar verdiler.

Diego Costa ile İtalya ve İngiltere'den önemli kulüpler ilgileniyor. Oyuncunun tercihinin ise Premier Lig olması bekleniyor.