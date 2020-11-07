Dani Alves'ten Neymar'a transfer tavsiyesi! "Barcelona'ya dön"

Bir dönem Barcelona forması da giyen Dani Alves, vatandaşı Neymar'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 37 yaşında olmasına rağmen aktif futbol kariyerini Sao Paulo'da sürdüren deneyimli isim, Esports RAC1'e verdiği röportajda şunları dile getirdi:

2017 yazında, Pep Guardiola ile tekrar beraber olmak için Manchester City'e gitmek istemiştim ancak sonra PSG'yi seçtim. Bu kararda ailem etkili oldu. Neymar da beni o dönem PSG'ye gelmem için aramıştı. Barcelona'dan giden oyuncular hep pişman oluyor. Şu an Neymar ne düşünüyor bilmem ama tekrar Barça'ya dönmesini isterim. Ona Barcelona'dan ayrılırken hiçbir yerin orası gibi olmayacağını söylemiştim ama bana cevap vermemişti.

