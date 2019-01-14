Olympique Lyon Boubacar Fofana'yı transfer etti
14 Ocak 2019, Pazartesi
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'yı transfer etti

Olympique Lyon Boubacar Fofana'yı transfer etti

(Ligue 1) ekibi , 'dan hücum oyuncusu 'yı transfer etti.

Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Fransız oyuncu ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, Fofana'nın sezon sonuna kadar ikinci lig ekibi 'da forma giymeye devam edeceği belirtildi.

Geçen hafta Gazelec Ajaccio'ya transfer olan Fofana, sezonun ilk devresinde amatör ligde Saint-Priest forması giydi ve 14 maçta 5 gol attı.

  1. 14.1.2019 23:58
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