Lille tek golle 3 puanı aldı
Lille, sahasında konuk ettiği Caen'i 1-0 mağlup etti.
Lille, sahasında konuk ettiği Caen'i 1-0 mağlup etti.
Fransa Lig 1'in 11'inci haftasında Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Caen'i konuk etti. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 56'ncı dakikada Rafael Leao kaydetti.
Milli oyuncu Zeki Çelik'in 90 dakika boyunca forma giydiği mücadeleden galip ayrılan Lille puanını 25'e çıkararak 2'nci sıradaki yerini korurken, Caen ise 11 puanda kaldı.
- 27.10.2018 23:51
- Güncelleme: 28.10.2018 00:49
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
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