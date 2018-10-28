Lille, sahasında konuk ettiği Caen'i 1-0 mağlup etti.



Fransa Lig 1'in 11'inci haftasında Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Caen'i konuk etti. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 56'ncı dakikada Rafael Leao kaydetti.



Milli oyuncu Zeki Çelik'in 90 dakika boyunca forma giydiği mücadeleden galip ayrılan Lille puanını 25'e çıkararak 2'nci sıradaki yerini korurken, Caen ise 11 puanda kaldı.