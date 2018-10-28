Lille tek golle 3 puanı aldı – Fotomaç – 28 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    tek golle 3 puanı aldı

    Lille tek golle 3 puanı aldı

    , sahasında konuk ettiği 'i 1-0 mağlup etti.

    , sahasında konuk ettiği 'i 1-0 mağlup etti.

    Fransa Lig 1'in 11'inci haftasında Milli futbolcu 'in formasını giydiği Lille, Caen'i konuk etti. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 56'ncı dakikada Rafael Leao kaydetti.

    Milli oyuncu Zeki Çelik'in 90 dakika boyunca forma giydiği mücadeleden galip ayrılan Lille puanını 25'e çıkararak 2'nci sıradaki yerini korurken, Caen ise 11 puanda kaldı.

    1. 27.10.2018 23:51
    2. Güncelleme: 28.10.2018 00:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lille tek golle 3 puanı aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN