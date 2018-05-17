Nantes, teknik direktör Ranieri ile yollarını ayırıyor
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nantes, İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri ile yollarını ayıracağını duyurdu.
Nantes Kulübünden yapılan açıklamada, karşılıklı anlaştıkları 66 yaşındaki teknik adamla sezon sonunda yolların ayrılacağı bildirildi.
Gelecekte Ranieri'ye en iyi dileklerini ilettiğini aktaran Fransız kulübün başkanı Waldemar Kita, " Claudio Ranieri ve ekibine yaptıkları işlerden dolayı teşekkür ederiz. Umarım gelecek projelerinde çok daha başarılı olurlar." ifadelerini kullandı.
İtalyan çalıştırıcı Ranieri ise "Başkana, benim buraya gelmeme izin verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Futbolcularımıza ve arkamızda duran taraftarımıza da teşekkürler. Burada çok iyiydim, umarım Nantes süreci devam ettirecektir." değerlendirmesinde bulundu.
Fransız ekibi, Ranieri yönetiminde bu sezon ligde 37 maçta 49 puan elde etti. Son hafta Strasbourg ile karşılacak Nantes, 10. sırada yer alıyor.
Daha önce Atletico Madrid, Chelsea, Juventus, Roma, Inter gibi birçok üst düzey kulüpte görev alan İtalyan teknik adam, en son İngiltere'nin Leicester City ekibini çalıştırmış ve 2015-2016 sezonunda takımıyla şampiyonluk yaşayarak tarihi başarı elde etmişti. Geçen sezonun ortasında ise kötü gidiş nedeniyle Leicester City, Ranieri'nin görevine son vermişti
- 17.5.2018 15:41
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Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
abbbas bazen sevdiklerinin iyiliği için bu hayattan çekilip gider insan..alır başını taa uzaklara..
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Bir terslik var!
Toplam 5
Yorum
karado 1-cüneyt çakır yetti.
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Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
lakin; sen feneri seviyorsun ama fener seni sevmiyorsa ortada bi sorun vardır .bunu gör..kısa kes meges.
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