 Marsilya'dan deplasmanda 1 puan – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    'dan deplasmanda 1 puan

    Marsilya'dan deplasmanda 1 puan

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 13'üncü hafta mücadelesinde ile 1-1 berabere kaldı.

    Atiker Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki rakiplerinden , 'ya konuk oldu. Maça hızlı başlayan Bordeaux, De Preville'in 3'üncü dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Marsilya, Sanson'un 90+4'üncü dakikadaki golüyle deplasmandan 1 puan çıkarmayı başardı. Bu sonuçla puanını 25'e yükselten Marsilya 4'üncü, 17 puanlı Bordeaux ise 9'uncu sıradaki yerini korudu.

    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:17
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