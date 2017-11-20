Lyon taraftarı Fekir'e sahip çıktı

Milli ara öncesinde Fransa'daki en önemli maçlardan biri olarak gözüken karşılaşmada Lyon, deplasmanda Saint Etienne'i 5-0 gibi farklı bir skorla geçerken 84. dakikada kendisinin ikinci, takımının da beşinci golünü atan Nebil Fekir, Saint Etienne tribünleri önünde gol sevinci yaşamış ve formasını çıkararak Yeşiller taraftarını adeta çılgına çevirmişti.

Bu pozisyonun ardından sarı kart gören ve sezon içindeki üçüncü sarı kartı görmesi sebebiyle pazar akşamı oynanan Montpellier deplasmanı için cezalı duruma düşen Fekir'e taraftarından müthiş bir destek geldi. Lyon'un Montpellier'yle 0-0 berabere kaldığı iç saha maçında taraftarlar binlerce Nebil Fekir formasıyla maçı tribünden takip eden forvetlerine destek oldular.



