Lyon taraftarı Fekir'e sahip çıktı
Lyon'un Cezayir asıllı Fransız forveti Nebil Fekir'e kendi taraftarından müthiş bir destek geldi.
Milli ara öncesinde Fransa'daki en önemli maçlardan biri olarak gözüken karşılaşmada Lyon, deplasmanda Saint Etienne'i 5-0 gibi farklı bir skorla geçerken 84. dakikada kendisinin ikinci, takımının da beşinci golünü atan Nebil Fekir, Saint Etienne tribünleri önünde gol sevinci yaşamış ve formasını çıkararak Yeşiller taraftarını adeta çılgına çevirmişti.
Bu pozisyonun ardından sarı kart gören ve sezon içindeki üçüncü sarı kartı görmesi sebebiyle pazar akşamı oynanan Montpellier deplasmanı için cezalı duruma düşen Fekir'e taraftarından müthiş bir destek geldi. Lyon'un Montpellier'yle 0-0 berabere kaldığı iç saha maçında taraftarlar binlerce Nebil Fekir formasıyla maçı tribünden takip eden forvetlerine destek oldular.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:30
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Terim en güçlü aday
Toplam 10
Yorum
Meth değişecekse tudorun yerine fatih terim gelmeli yoksa devam etsin böyle.
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İlkelerimin dışına çıktım
Toplam 4
Yorum
MUSTAFA OLÇAY İLKELERİMİN DIŞINA ÇIKTIM İLE SON KOZUNU DA OYNADIN İKİ HAFTA SONRA NE DİYCEN BAKALIM AYKUT BEY..!
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Vida'ya Everton kancası
Toplam 5
Yorum
FÇelik Ver bunu 7.5 a Tosici de sat 10'a al Marcelo'yu 5 - 6 ya geri olsun bitsin. Ulan nerden buluyosunuz bunları :))
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