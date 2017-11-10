PSG durmak bilmiyor

Mbappe, Neymar, Alves gibi isimleri kadrosuna katan Fransız ekibi, Milan’ın kalecisi Donnarumma’ya da göz dikti

DÜNYANIN en çok konuştuğu transferlere imza atan PSG, ocak ayında bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Neymar, Mbappe ve Dani Alves gibi isimlerle gücüne güç katan Fransız ekibi, bu kez de Milan'ın 18 yaşındaki kalecisi Gianluigi Donnarumma'ya kanca attı.



FRANSIZLAR'IN GÖZDESİ

İTALYAN ekibiyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız file bekçisini renklerine katmayı planlayan PSG'nin 80 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi. Sezon başında Milan'la sözleşme yenileyen Donnarumma için PSG'nin senelik 13 milyon euro, 3'en lüks araç ve villa teklif ettiği ileri sürülmüştü.