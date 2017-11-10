 PSG durmak bilmiyor – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    PSG durmak bilmiyor

    PSG durmak bilmiyor

    Mbappe, Neymar, Alves gibi isimleri kadrosuna katan Fransız ekibi, Milan’ın kalecisi Donnarumma’ya da göz dikti

    DÜNYANIN en çok konuştuğu transferlere imza atan PSG, ocak ayında bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Neymar, Mbappe ve Dani Alves gibi isimlerle gücüne güç katan Fransız ekibi, bu kez de Milan'ın 18 yaşındaki kalecisi Gianluigi Donnarumma'ya kanca attı.

    FRANSIZLAR'IN GÖZDESİ
    İTALYAN ekibiyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız file bekçisini renklerine katmayı planlayan PSG'nin 80 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi. Sezon başında Milan'la sözleşme yenileyen Donnarumma için PSG'nin senelik 13 milyon euro, 3'en lüks araç ve villa teklif ettiği ileri sürülmüştü.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:46
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    PSG durmak bilmiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.