 Neymar basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı

    Neymar basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı

    Bugün Fransız basınında " PSG'ye transfer olduğu için pişman" haberine tepki gösteren Neymar, Brezilya Teknik Direktörü Tite'nin basın toplantısında kendisi hakkında sarf ettiği sözler sonrasında gözyaşlarını tutamadı

    Brezilya Milli Takımı ve PSG'nin yıldızı bugün 3-1 kazandıkları Japonya maçının ardından düzenlenen basın toplantısında duygusal anlar yaşadı ve salonu gözyaşları içinde terk etti.

    PSG'de huzursuz olduğu yönündeki iddialar nedeniyle gergin olduğu gözlenen Neymar, "Paris'teki rakamlarım ortada. Sahada takım arkadaşlarım için her şeyimi veriyorum. Ama çıkan haberler beni bunaltıyor. Cavani veya hocamla bir problemim yok.Paris'te benim günlük yaşantımda olmayanların uydurdukları can sıkıcı. Sizden doğruları yazmanızı rica ediyorum." dedi.

    Neymar'ın ardından açıklamalarda bulunan Brezilya Teknik Direktörü Tite'nin sözleri ise Brezilyalı yıldızı duygulandırdı. "Sürekli benim Neymar'la problemim olduğuna dair haberleri okumaktan sıkıldım" diyen deneyimli çalıştırıcı, "O gerçekten karakterli birisi ve soyunma odasında da harika davranıyor. Bizler mükemmel değiliz, insanız. Bazen yanlış tepkiler verebiliyoruz. Yanlış mı? Evet, yanlış. Ama bunu karakterle karıştırmamak lazım. Neymar iyi bir karakter ve kalbe sahip" ifadelerini kullandı. Tite'nin bu sözleri sonrası Neymar gözyaşlarını tutamadı.

    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
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