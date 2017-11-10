Evra'ya iki kötü haber birden!

UEFA, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Marsilya'da forma giyen Patrice Evra'ya, 30 Haziran 2018'e kadar tüm UEFA kulüp organizasyonu maçlarından men cezası verdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Olympique Marsilya'nın deplasmanda Vitoria Guimaraes'e 1-0 yenildiği maç öncesinde, saha kenarında bir taraftara tekme attığı için kırmızı kart gören Evra'nın, 30 Haziran 2018'e kadar tüm UEFA kulüp organizasyonu müsabakalarından men edildiği bildirildi.

Açıklamada, Evra'ya 10 bin avro para cezası da verildiği kaydedildi.



Marsilya ile yolları ayrıldı

Bu cezanın ardından, Olympique Marsilya Kulübü, anlaşmalı olarak Evra'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada, Evra'nın sözleşmesinin, karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Olympique Marsilya, geçen hafta 36 yaşındaki oyuncuyu Vitoria Guimaraes maçındaki hareketinden dolayı takımdan uzaklaştırmıştı.

Öte yandan, maçta yaşanan çeşitli olaylar nedeniyle UEFA, Olympique Marsilya'ya 25 bin, Vitoria Guimaraes'e ise 5 bin avro para cezası verdi.