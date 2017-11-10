Evra'ya iki kötü haber birden!
Patrice Evra, 30 Haziran 2018'e kadar tüm UEFA kulüp organizasyonu maçlarından men edildi. Bu cezanın ardından, Fransız futbolcunun Olympique Marsilya'daki sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
UEFA, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Marsilya'da forma giyen Patrice Evra'ya, 30 Haziran 2018'e kadar tüm UEFA kulüp organizasyonu maçlarından men cezası verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Olympique Marsilya'nın deplasmanda Vitoria Guimaraes'e 1-0 yenildiği maç öncesinde, saha kenarında bir taraftara tekme attığı için kırmızı kart gören Evra'nın, 30 Haziran 2018'e kadar tüm UEFA kulüp organizasyonu müsabakalarından men edildiği bildirildi.
Açıklamada, Evra'ya 10 bin avro para cezası da verildiği kaydedildi.
Marsilya ile yolları ayrıldı
Bu cezanın ardından, Olympique Marsilya Kulübü, anlaşmalı olarak Evra'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Fransız kulübünden yapılan açıklamada, Evra'nın sözleşmesinin, karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.
Olympique Marsilya, geçen hafta 36 yaşındaki oyuncuyu Vitoria Guimaraes maçındaki hareketinden dolayı takımdan uzaklaştırmıştı.
Öte yandan, maçta yaşanan çeşitli olaylar nedeniyle UEFA, Olympique Marsilya'ya 25 bin, Vitoria Guimaraes'e ise 5 bin avro para cezası verdi.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:06
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"Fenerbahçe maçında hakeme söylediklerimden dolayı üzgünüm"
Toplam 5
Yorum
Sallama sıkıntı yok nasıl olsa ettiğin küfürlerin görüntüleri TFF tarafından sildirildi.
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Karşıyaka'dan Abramovic açıklaması
Toplam 2
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fc liverpool keşke Trabzonspor u bu adam satın alsa heryıl şampiyon oluruz chelsie satın almadan sıradan kulüptü şimdi dünya kulübü TS DÜNYA DEVİ OLR.
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3 transferle yarışta varız
Toplam 22
Yorum
tunç fenerbahçeye emre mor değil ronaldoyu getirsen bu aykutla başarı olamyacağını göremeyen at gözlüğü ile bakan insanlar var pes yahu....
Evra'ya iki kötü haber birden! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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