PSG'ye sakat, milli takıma sağlam!

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint Germain'in yıldızı Neymar'ın, sakat olduğu için Angers deplasmanına gitmemesi ancak Brezilya Milli Takımı ile tam kapasite antrnemanlara çıkması kafalarda soru işaretleri yarattı.

PSG'nin sezon başında 222 milyon euro ödeyerek dünya rekoru kırdığı transferi sorunlar yaratmaya devam ediyor. Edinson Cavani ile yaşadığı duran top kullanma sırası tartışmasının ardından diğer oyunculara göre ayrıcalıklara sahip olması takım içinde huzursuzluk yarattığı iddialarını da beraberinde getirmişti.

Başarılı futbolcu son olarak sakat olduğu için 4 Kasım'daki Angers deplasmanına götürülmezken Pazartesi günü Paris'te başlayan Brezilya Milli Takımı kampına hazır şekilde çıktı.

PSG Teknik Direktörü Unai Emery, Neymar'ın sakatlığı hakkında "Kasında sorun vardı ve kendisini iyi hissetmiyordu. Doktorlarla ve kendisiyle konuştum. En iyi seçeneğin Paris'te kalması olduğuna karar verdik" ifadelerini kullanmıştı.

Brezilya Milli Takımı Doktoru Rodrigo Lasmar'ın ise sakat futbolcular hakkında bilgi verirken Neymar'dan bahsetmemesi "sakatlığı yok" yorumlarına neden oldu.

25 yaşındaki futbolcunun Ligue 1 maçlarını önemsemediği ve Şampiyonlar Ligi ile Brezilya Milli Takımı'nın maçlarına odaklandığı iddia ediliyordu.