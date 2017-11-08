Rennes, Sabri Lamouchi'ye emanet
Fransız Kulübü, Christian Gourcuff'tan boşalan teknik direktörlük görevine Lamouchi'yi getirdi
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Rennes, teknik direktör Sabri Lamouchi ile 2018-2019 sezonu sonuna kadar anlaştı.
Rennes Kulübünden yapılan açıklamada, Christian Gourcuff'tan boşalan teknik direktörlük görevine, 2018-2019 sezonu sonuna kadar Fransız çalıştırıcı Lamouchi'nin getirildiği bildirildi.
Ayrıca, 45 yaşındaki teknik adamın sözleşmesine artı bir yıllık opsiyon maddesinin koyulduğu kaydedildi.
Futbolculuk kariyerinde Inter, Monaco ve Olympique Marsilya gibi takımlarda forma giyen Lamouchi, Fransa Milli Takımı'nda da 14 maçta oynamıştı.
Rennes, 12 haftası geride kalan Ligue 1'de 15 puanla 10. sırada yer alıyor.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:32
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Oğuzhan gidebilir
Toplam 31
Yorum
Obejtif Kontrakti bitmek uzere olan abartili bi oyuncu 5 milyondan fazla etmez. NET
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Ozan: ''Bir sorumlu varsa...''
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Yorum
KALE SIKINTI VDEMİREL EN ÖNEMLİ SORUMLU..
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Oğuzhan gidebilir
Toplam 31
Yorum
beyaz asil atibanin yedek kalmasi lazim eski atiba yok artik, cok hata yapiyor ve yavasladi baya, orta saha oguzhan ve tolgay ikilisi olmali !!!!
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