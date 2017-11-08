 Rennes, Sabri Lamouchi'ye emanet – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Rennes, Sabri Lamouchi'ye emanet

    Rennes, Sabri Lamouchi'ye emanet

    Fransız Kulübü, Christian Gourcuff'tan boşalan teknik direktörlük görevine Lamouchi'yi getirdi

    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Rennes, teknik direktör Sabri Lamouchi ile 2018-2019 sezonu sonuna kadar anlaştı.

    Rennes Kulübünden yapılan açıklamada, Christian Gourcuff'tan boşalan teknik direktörlük görevine, 2018-2019 sezonu sonuna kadar Fransız çalıştırıcı Lamouchi'nin getirildiği bildirildi.

    Ayrıca, 45 yaşındaki teknik adamın sözleşmesine artı bir yıllık opsiyon maddesinin koyulduğu kaydedildi.

    Futbolculuk kariyerinde Inter, Monaco ve Olympique Marsilya gibi takımlarda forma giyen Lamouchi, Fransa Milli Takımı'nda da 14 maçta oynamıştı.

    Rennes, 12 haftası geride kalan Ligue 1'de 15 puanla 10. sırada yer alıyor.

    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:32
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