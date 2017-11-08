''Evde boş boş oturmak çok acı veriyor!''
Galatasaray'ın Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder, kariyeri hakkında Hollanda basınına önemli açıklamalarda bulundu.
Hollanda basınına konuşan Wesley Sneijder, "Milli Takım'ı bir gün bırakacağım ama şu an buradayım. Bu aralar bunu konuşmanın zamanı değil. Kadroya çağrılmadığım zamanlar anlayabiliyorum çünkü Nice'de düzenli oynayamıyorum. Çağrılmadığım zamanlar evde boş boş oturmak çok acı veriyor" dedi.
"EĞLENMEYE DEVAM"
33 yaşındaki futbolcu, "Hala eğlenmeye devam ediyorum. Bunun yaş ile ilgisi yok. Devam etmek için önemli olan nasıl hissettiğindir. Ve ben şimdi çok iyi hissediyorum" diyerek emekli olacağı yönündeki dedikodulara cevap verdi.
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:59
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Düşmanını gördü!
Toplam 16
Yorum
Meth her yazınız ve tv deki yorumunuz buram buram fanatiklik kokuyor.o kdr savunmaya odaklısınız ki konusmalarınız yorumlarınız antipatik geliyor
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G.Saray'dan flaş öneri: Yerli sınırlaması!
Toplam 7
Yorum
eRol YABANCI SINIRLAMASINA KARŞIYIMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
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Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi
Toplam 11
Yorum
VEYSEL DÖNMEZ PFDK ARTIK BEŞİKTAŞ A GÖZÜN ÜSTÜNDE KAŞ VAR DİYE HER HAFTA İLGİSİZ CEZALAR KESECEK HERHALDE BÜYÜK BEŞİKTAŞ OLMAK BÖYLE ZORLU BİR ŞEY
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