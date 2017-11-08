Hollanda basınına konuşan Wesley Sneijder, "Milli Takım'ı bir gün bırakacağım ama şu an buradayım. Bu aralar bunu konuşmanın zamanı değil. Kadroya çağrılmadığım zamanlar anlayabiliyorum çünkü Nice'de düzenli oynayamıyorum. Çağrılmadığım zamanlar evde boş boş oturmak çok acı veriyor" dedi.

"EĞLENMEYE DEVAM"

33 yaşındaki futbolcu, "Hala eğlenmeye devam ediyorum. Bunun yaş ile ilgisi yok. Devam etmek için önemli olan nasıl hissettiğindir. Ve ben şimdi çok iyi hissediyorum" diyerek emekli olacağı yönündeki dedikodulara cevap verdi.