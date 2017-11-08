 ''Evde boş boş oturmak çok acı veriyor!'' – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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HEPSİ
    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    ''Evde boş boş oturmak çok acı veriyor!''

    ''Evde boş boş oturmak çok acı veriyor!''

    Galatasaray'ın Hollandalı eski yıldızı Wesley , kariyeri hakkında Hollanda basınına önemli açıklamalarda bulundu.

    Hollanda basınına konuşan Wesley , "Milli Takım'ı bir gün bırakacağım ama şu an buradayım. Bu aralar bunu konuşmanın zamanı değil. Kadroya çağrılmadığım zamanlar anlayabiliyorum çünkü 'de düzenli oynayamıyorum. Çağrılmadığım zamanlar evde boş boş oturmak çok acı veriyor" dedi.

    "EĞLENMEYE DEVAM"
    33 yaşındaki futbolcu, "Hala eğlenmeye devam ediyorum. Bunun yaş ile ilgisi yok. Devam etmek için önemli olan nasıl hissettiğindir. Ve ben şimdi çok iyi hissediyorum" diyerek emekli olacağı yönündeki dedikodulara cevap verdi.

    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:59
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