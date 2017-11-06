Geçtiğimiz sezonun devre arasında Juventus'tan ayrılarak Marsilya'ya transfer olan Patrice Evra, UEFA Avrupa Ligi'nde Guimares'le oynanan maç öncesinde kendi taraftarına tekme atmıştı. Fransız futbolcu bu hareketi sebebiyle dün kadro dışı bırakılırken bugün de sözleşmesinin feshedilmesi kararı alındı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Guimares'le oynanan maç öncesinde kendi taraftarına tekme atan Patrice Evra, kadro dışı bırakılmasının ardından büyük bir şok daha yaşadı. Fransız futbolcunun takımda kalmasının doğru olmadığını ifade eden Marsilya yönetimi, Evra'nın menajerine oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi kararının alındığını iletti.
Fransız basınında yer alan haberlere göre Evra ile kısa süre içerisinde yollar resmi olarak ayrılacak. Yıldız oyuncunun Marsilya'dan ayrılacağı yönündeki haberlerden sonra transfer iddiaları da ortaya atılmaya başlandı.
TARAFTARLAR PANKART AÇTI
Fransız ekibin taraftarları Fransa Ligi'nde Caen ile oynanan lig mücadelesinde tribüne, "Kendini Marsilya'dan ve taraftardan üstün görüyorsun. Artık seni bu renkler altında görmek istemiyoruz. S**** G** Evra" pankartı açarak tepkilerini ifade etti.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:06
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Yıldırım bıraktırmaz, Kocaman dönmez!
Toplam 12
Yorum
alper kimse boşuna beklemesin aziz yıldırım bugüne kadar kulübe verdiği maddi desteği kuruşuna kadar almadan bırakmazzzzzzz
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'Terim baskısı'
Toplam 13
Yorum
fagü 10 değil 25 milyon
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Yıldırım bıraktırmaz, Kocaman dönmez!
Toplam 12
Yorum
kenan hırslarıyla sadece aykut değil azizle ikisi feneri bitirdiler
Marsilya, Evra'yı kovuyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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