Marsilya, Evra'yı kovuyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde Guimares'le oynanan maç öncesinde kendi taraftarına tekme atan Patrice Evra, kadro dışı bırakılmasının ardından büyük bir şok daha yaşadı. Fransız futbolcunun takımda kalmasının doğru olmadığını ifade eden Marsilya yönetimi, Evra'nın menajerine oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi kararının alındığını iletti.



Fransız basınında yer alan haberlere göre Evra ile kısa süre içerisinde yollar resmi olarak ayrılacak. Yıldız oyuncunun Marsilya'dan ayrılacağı yönündeki haberlerden sonra transfer iddiaları da ortaya atılmaya başlandı.



TARAFTARLAR PANKART AÇTI

Fransız ekibin taraftarları Fransa Ligi'nde Caen ile oynanan lig mücadelesinde tribüne, "Kendini Marsilya'dan ve taraftardan üstün görüyorsun. Artık seni bu renkler altında görmek istemiyoruz. S**** G** Evra" pankartı açarak tepkilerini ifade etti.



