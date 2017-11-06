 Marsilya, Evra'yı kovuyor! – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    , 'yı kovuyor!

    Marsilya, Evra'yı kovuyor!

    Geçtiğimiz sezonun devre arasında Juventus'tan ayrılarak 'ya transfer olan Patrice , UEFA Avrupa Ligi'nde Guimares'le oynanan maç öncesinde kendi taraftarına tekme atmıştı. Fransız futbolcu bu hareketi sebebiyle dün kadro dışı bırakılırken bugün de sözleşmesinin feshedilmesi kararı alındı.

    UEFA Avrupa Ligi'nde Guimares'le oynanan maç öncesinde kendi taraftarına tekme atan Patrice , kadro dışı bırakılmasının ardından büyük bir şok daha yaşadı. Fransız futbolcunun takımda kalmasının doğru olmadığını ifade eden yönetimi, Evra'nın menajerine oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi kararının alındığını iletti.

    Fransız basınında yer alan haberlere göre Evra ile kısa süre içerisinde yollar resmi olarak ayrılacak. Yıldız oyuncunun Marsilya'dan ayrılacağı yönündeki haberlerden sonra transfer iddiaları da ortaya atılmaya başlandı.

    TARAFTARLAR PANKART AÇTI
    Fransız ekibin taraftarları Fransa Ligi'nde Caen ile oynanan lig mücadelesinde tribüne, "Kendini Marsilya'dan ve taraftardan üstün görüyorsun. Artık seni bu renkler altında görmek istemiyoruz. S**** G** Evra" pankartı açarak tepkilerini ifade etti.

    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:06
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