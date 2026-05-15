Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan Yunan gol makinesine transfer kancası!

Aziz Yıldırım'dan Yunan gol makinesine transfer kancası!

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına hız verdi. Yıldırım'dan son olarak sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran haber geldi. Aziz Yıldırım'ın Yunan gol makinesini Kanarya'ya getirmek istediği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 06:50
Daha önce Alexander Sörloth ve Romelu Lukaku isimleriyle ilgilendiği konuşulan Aziz Yıldırım'ın, gündemine yıldız bir golcünün daha eklendiği öğrenildi.

Takvim'in haberine göre, Yıldırım ve ekibi, Benfica forması giyen Yunan golcü Vangelis Pavlidis için harekete geçti.

Efsane başkanın kurmaylarının, yıldız futbolcunun menajeriyle ilk temasları kurduğu aktarıldı. Portekiz basınında yer alan haberlere göre Benfica'nın, yaz transfer döneminde Pavlidis'in ayrılığına sıcak bakabileceği ifade edildi.

BİTİRİCİLİK KONUSUNDA USTA

Özellikle Avrupa'dan birçok kulübün radarında bulunan golcü oyuncunun geleceğiyle ilgili kararın sezon sonunda netleşmesi bekleniyor.

27 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Yunan yıldız, geçen yıl Portekiz temsilcisinde çıktığı 52 resmi maçta 30 gol atarken 6 da asist yaptı.

Hücum hattındaki bitiriciliği ve fizik gücüyle ön plana çıkan Pavlidis'in güncel piyasa değeri ise 32 milyon euro olarak gösteriliyor.

Öte yandan yıldız oyuncunun Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 yılına kadar devam ediyor.

