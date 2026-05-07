Başkanlığa adayım

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi, eski Başkan Aziz Yıldırım, aday olduğunu duyurdu. Yıldırım, AA'ya yaptığı açıklamada, "Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Çok sevdiğim Fenerbahçe'min geleceğinden endişe etmem nedeniyle, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, şu ana kadar ortaya çıkan başkan adaylarına ve bundan sonra ortaya çıkması muhtemel adaylara bir çağrı yaparak şunları söylemek isterim, Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım. Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum" dedi.

TECRÜBE VE GENÇLİK

Aziz Yıldırım, tüm kongre üyelerine birlik beraber çağrısı yaparak, "Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir. Fenerbahçe'de tecrübe ve gençlik birlikte hareket ederse, kimse Fenerbahçe'nin önünde duramaz. Gelin bir olalım, beraber olalım ve Fenerbahçemizi hep birlikte güzel yarınlara taşıyalım" ifadelerini kullandı. Yıldırım, "Arkadaşlarımla birlikte görev aldığımız dönemde, Fenerbahçe Spor Kulübünde önemli reformları hayata geçirdik. Yaptığımız tesisler ve kurduğumuz şirketlerle, 3 Temmuz öncesi dönemde sürdürülebilir sportif başarıyı güçlü bir mali yapıyla desteklemeyi başardık" yorumunda bulundu.

GÖKTÜRK'TEN YILDIRIM'A DESTEK

Barış Göktürk, Aziz Yıldırım'la hareket etmeye hazır olduklarını duyurdu. Göktürk, "Fenerbahçemizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi, camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır" dedi.

AYKUT KOCAMAN SESLERİ

Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayları arasında Aykut Kocaman öne çıkıyor. Daha önce iki farklı dönemde Kocaman ile çalışan Yıldırım deneyimli teknik direktörü getirmeyi düşünüyor.

GÖZLER ALİ KOÇ'TA

Fenerbahçe'de adayların netleşmesi ve Aziz Yıldırım'ın aday olmasından sonra gözler önceki başkan Ali Koç'a çevrildi. AA'nın özel haberine göre Ali Koç'un şu anda adaylık kararının olmadığı belirtildi.

20 YILDA TARİHE GEÇTİ

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de 1998-2018 arasında aralıksız 20 yıl başkanlık yaparak tarihe geçti. Kulüp tarihinin en uzun süre başkanlık yapan ismi olan Yıldırım, 6 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa, 1 Başbakanlık Kupası kazandı. Aziz Yıldırım döneminde Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, Avrupa Ligi'nde yarı final başarıları geldi.

AVRUPA'DA DEV KUPALARI GETİRDİ

Başkanlığı dönemde amatör branşlara çok önem veren Aziz Yıldırım, Avrupa ve dünya şampiyonlukları getirdi. Basketbolda Fenerbahçe'yi marka haline getirip 2017'de ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandıran Yıldırım, voleybolda dünya ve Avrupa şampiyonlukları da elde etti.

STAT PROJESI ÖNDE

Yeniden aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım sportif ve mali konular kadar stadın yenilenmesine de önem veriyor. Daha önce kendi döneminde stadı büyüten ve Ataşehir'de Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun yapılmasını sağlayan Aziz Yıldırım, stadın yenilenme çalışmalarına direkt olarak hız verecek.

KRİTİK BİR EŞİKTEYİZ

Aziz Yıldırım, 2024'te de aday olduğunu anımsatıp, "2024 yılında, sizlerden gelen çağrıya kulak vererek, Fenerbahçe'yi daha iyi yönetebilmek adına aday oldum. 2025 yılında ise 'Gençler görevi devir almalı' söylemiyle, yeni isimlerin önünü açmaya çalıştım. Şampiyonluk özlemi olan bugünlerde; ekonomik ve sportif anlamda kritik bir eşikten geçmekteyiz" dedi.