Fenerbahçe'nin gözü Trabzon'da

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Milli araya farklı Gaziantep FK galibiyetiyle giren Fenerbahçe, bir maç fazlasıyla lider Galatasaray'la aradaki puan farkını 4'e indirdi. Sarı- lacivertlilerde gözler de milli ara sonrasında oynanacak olan Trabzonspor- Galatasaray derbisine çevrildi. Fenerbahçe, Trabzonspor'un Galatasaray'ı yenmesi halinde şampiyonluğun en güçlü adayı olacağını düşünüyor.