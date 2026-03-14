Büyük tepki

Fenerbahçe taraftarları, Domenico Tedesco’nun kararlarına tepki gösterdi. Maça 4 benzer orta saha ve kanatsız başlayan İtalyan hoca, ligin son sırasındaki rakibine yenilince eleştiriler yükseldi
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Karagümrük yenilgisi sonrası Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco tepkilerin odağındaydı. Şampiyonluk yarışında büyük hasar alan Fenerbahçe'de teknik heyet büyük eleştiriler aldı. Dün akşam oynanan maça 4 benzer orta sahayla başlayan İtalyan teknik direktör, ilk 11'de kanat oyuncusu da kullanmadı. İkinci yarının başında 4 değişiklik birden gelmesi de soru işaretlerini artırdı. Son 4 maçta 7 puan yitiren ve kadro kararlarıyla tepki çeken Tedesco, dün de ciddi eleştiriler aldı. Fenerbahçe taraftarları, 40 yaşındaki hocaya eleştirilerde bulundu. Öte yandan lig sonuncusu Karagümrük'e karşı gelen yenilgi ve ligdeki namağlup serisinin bitmesi de isyanı artırdı.