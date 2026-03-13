Tek hedef zafer

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26'ncı haftasında bugün Fatih K.Gümrük'e konuk oluyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan mücadelede tek hedef üç puan. Teknik direktör Domenico Tedesco, öğrencileriyle yaptığı toplantıda son maçlarda yaşananları örnek gösterdi ve "Hata istemiyorum. Rehavete de kapılmayın. Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarındaki durum ortada. Samsun karşısında son anlarda kazandık. Bu maçta bunu görmek istemiyorum. Erkenden skor bulmalıyız" dedi.

OYUNCULAR GALİBİYET SÖZÜ VERDİ

Sarı-lacivertli oyuncular da hocalarına galibiyet sözü verdi. Ligde şu ana kadar 16 galibiyet, 9 beraberlikle 57 puan toplayan ve lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, bugün kazanıp maç fazlasıyla farkı 1'e düşürmek istiyor. Sarı-kanarya, üç puanı hanesine yazdırıp, Galatasaray'ın Başakşehir'e takılmasını bekleyecek. 14 puanla ligin son sırasına demir atan Karagümrük de ligde kalma umutlarını ilerleyen haftalara taşımak için bu maçta puan veya puanlar almayı hedefliyor.

İLK VE TEK GALİBİYET 1959'DA

Fenerbahçe ve Karagümrük, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 17 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 12 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 1 kez kazandı. 4 karşılaşma da berabere sona erdi. Karagümrük, Fenerbahçe'ye karşı ilk ve tek galibiyetini 12 Kasım 1959'da elde etti.

SON 4 MAÇI 2-1 KAZANDI

Fatih Karagümrük'ün 36 yıl sonra yeniden Süper Lig'de yer aldığı 2020-2025 yılları arasında iki ekip 9 maç yaparken, Fenerbahçe söz konusu maçlarda 7 galibiyet aldı. 2 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertliler üst üste son 5 maçta hanesine üç puanı yazdırırken, son 4 lig karşılaşmasını ise 2-1'lik skorlarla kazandı. İlk yarıdaki maçı Gümrük 10 kişi tamamlamıştı.

KADIKÖY'DE TAM 9 GOL

İki ekip arasındaki en gollü karşılaşma 9 Ekim 2022'de Kadıköy'de oynandı. Sarı-lacivertliler 9 golün atıldığı müsabakayı 5-4'lük skorla kazanmayı başardı. Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Fatih Karagümrük karşısında aldığı galibiyet, lig tarihinin en gollü karşılaşmalarından biri olarak da kayıtlara geçti.

OLİMPİYAT'TA BU SEZON 3. KEZ

Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu çimlerine bu sezon 3. kez çıkacak. Sarı-lacivertliler, ligin 17. haftasında Eyüpspor'a bu statta konuk olurken, Anderson Talisca, Marco Asensio ve Jhon Duran'ın golleriyle mücadeleyi 3-0 kazandı. Fenerbahçe, 10 Ocak tarihinde ise Galatasaray ile Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Domenico Tedesco'nun öğrencileri 2-0'lık skorla final maçını kazanırken, kupanın da sahibi oldu.

YİNE K.GÜMRÜK YİNE EDERSON YOK

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, kart cezası nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Ederson, bu sezon Antalyaspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Samsunspor maçlarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Deneyimli eldiven, bu sezon 19 maçta kaleyi korudu. Ederson, ligin ilk yarısında Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarında sakatlığı nedeniyle oynayamadı.

KADRODA 5 EKSİK

Kart cezalısı Ederson'un yanı sıra 4 isim de sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak. Bileğinden operasyon geçiren Edson Alvarez ile sakatlığı bulunan Talisca, Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün tedavileri sürüyor.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Archie Brown, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular bugünkü karşılaşmada oynayıp sarı kart görmeleri halinde 17 Mart Salı günü oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü müsabakasında görev alamayacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

FATİH KARAGÜMRÜK: GRBIC, ESGAIO, LICHNOVSKY, FATİH, MLADENOVIC, BERKAY, KRANEVITTER, SERGINHO, LARSSON, VERDE, ÇUKUR

FENERBAHÇE: MERT GÜNOK, MERT MÜLDÜR, YİĞİT EFE, OOSTERWOLDE, LEVENT, GUENDOUZI, KANTE, MUSABA, ASENSIO, KEREM, CHERIF