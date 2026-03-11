CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Domenico Tedesco, Samsunspor galibiyetinin ardından öğrencilerine böyle seslendi: “Bu galibiyet hepimizi ayağa kaldırmalı. Kalan maçlara daha özgüvenli çıkmak için gereken morali bu maçta kazandık. Şimdi önümüze bakma zamanı. Hepimiz sonuna kadar şampiyonluğa inanmalıyız”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe, Samsunspor maçının 89'uncu dakikasına 2-1 geride girdi ancak uzatmalar dahil son 6 dakika içinde bulduğu iki golle karşılaşmayı 3-2 kazanıp zirve yarışına tutundu. Sarı-lacivertlilerde bu kritik galibiyetin ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşandı. Takım içinde bu galibiyetin yalnızca üç puandan ibaret olmadığı yorumları yapılırken, oyuncuların soyunma odasında birbirlerine önemli mesajlar verdiği öğrenildi. Tedesco da bu kritik galibiyetin ardından öğrencilerine şöyle seslendi:

BUNU BAŞARACAK BİR EKİBİZ

"Son dönemde sıkıntılar yaşıyoruz. İstemediğimiz sonuçlara imza attık. Ama bu maçta da her türlü sıkıntıya, yanlış karara rağmen pes etmedik. Bırakmamalıyız. Çünkü hâlâ buradayız. Bu galibiyet hepimizi ayağa kaldırmalı. Kalan maçlara daha özgüvenli çıkmak için gereken morali bu maçta kazandık. Şimdi önümüze bakma zamanı. Hepimiz sonuna kadar şampiyonluğa inanmalıyız. Bunu başaracak bir ekibiz ve hep birlikte sezon sonuna kadar terimizin son damlasına kadar savaşmalıyız."

SAMANDIRA'YA BAHAR GELDİ

Kasımpaşa ve Antalyaspor beraberliklerinin ardından Samandıra'da oluşan olumsuz atmosfer, Samsunspor galibiyetle tamamen dağıldı. Sarı-lacivertli camiada birçok oyuncunun ve teknik ekibin "Sezon yeniden başladı" görüşünde birleştiği öğrenildi. Fenerbahçe, şampiyonluk için yeniden kenetlendi.

