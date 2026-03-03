On günlük kabus

Fenerbahçe için son 10 gün adeta kabus gibi geçti... Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de üst üste puan kayıpları yaşarken Avrupa Ligi'ne de veda etti. Geçen hafta Kasımpaşa karşısında uzatma dakikalarında bulduğu golle galibiyete çok yaklaşan Fenerbahçe, 90+11'de yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Bu karşılaşmadan beş gün önce UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile karşılaşan sarı-kanarya ilk maçta 3-0 mağlup olarak tur şansını zora soktu.

EŞİTLEYEMEDİ GERİYE DÜŞTÜ

Perşembe gecesi rakibini 2-1 mağlup etmesine rağmen Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe, pazar akşamı ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadelede 2-0 geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan sarı-lacivertliler, skoru 2-2'ye getirmeyi başardı. Ancak kalan bölümde galibiyet golünü bulamayınca sahadan beraberlikle ayrıldı. Geçen hafta ligde lider Galatasaray ile puanları eşitleme fırsatını kaçıran Fenerbahçe, bu hafta aldığı sonuçla da zirvenin 4 puan gerisine düştü. F.Bahçe, yarın G.Antep'i yenemezse Türkiye Kupası'na da havlu atacak.

9'UNCU BERABERLİĞİNİ ALDI

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 2 maçtan beraberliklerle ayrılarak zirve yarışında yara aldı. 23'üncü haftada sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Antalyaspor deplasmanında da 2-2'lik sonuçla sahadan ayrıldı. Ligde yoluna yenilgisiz devam eden Fenerbahçe, 9 maçta berabere kalarak 18 puan kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 15 maçta ise kazanmayı başardı.