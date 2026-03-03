CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe On günlük kabus

On günlük kabus

Fenerbahçe’de son 10 gün adeta kabus gibi geçti. Süper Lig’de üst üste yaşadığı kayıplarla zirvenin 4 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi’ne de veda etti. Kanarya, yarın G.Antep’i yenemezse Türkiye Kupası’ndan da elenecek

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 06:50
On günlük kabus

Fenerbahçe için son 10 gün adeta kabus gibi geçti... Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de üst üste puan kayıpları yaşarken Avrupa Ligi'ne de veda etti. Geçen hafta Kasımpaşa karşısında uzatma dakikalarında bulduğu golle galibiyete çok yaklaşan Fenerbahçe, 90+11'de yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı. Bu karşılaşmadan beş gün önce UEFA Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile karşılaşan sarı-kanarya ilk maçta 3-0 mağlup olarak tur şansını zora soktu.

EŞİTLEYEMEDİ GERİYE DÜŞTÜ

Perşembe gecesi rakibini 2-1 mağlup etmesine rağmen Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe, pazar akşamı ise deplasmanda Antalyaspor'a konuk oldu. Mücadelede 2-0 geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan sarı-lacivertliler, skoru 2-2'ye getirmeyi başardı. Ancak kalan bölümde galibiyet golünü bulamayınca sahadan beraberlikle ayrıldı. Geçen hafta ligde lider Galatasaray ile puanları eşitleme fırsatını kaçıran Fenerbahçe, bu hafta aldığı sonuçla da zirvenin 4 puan gerisine düştü. F.Bahçe, yarın G.Antep'i yenemezse Türkiye Kupası'na da havlu atacak.

9'UNCU BERABERLİĞİNİ ALDI

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 2 maçtan beraberliklerle ayrılarak zirve yarışında yara aldı. 23'üncü haftada sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, Antalyaspor deplasmanında da 2-2'lik sonuçla sahadan ayrıldı. Ligde yoluna yenilgisiz devam eden Fenerbahçe, 9 maçta berabere kalarak 18 puan kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 15 maçta ise kazanmayı başardı.

F.Bahçe'de o yıldız hedefte!
Buruk Juventus'un yıldızıyla telefonda görüştü!
DİĞER
Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Motosiklet üzerinde neşeli halleri dikkat çekti
ABD-İsrail-İran savaşında dördüncü gün | Hürmüz Boğazı kapatıldı!
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Buruk yıldızların yokluğunda kararını verdi!
F.Bahçe'den açıklama! O isim 4 hafta yok
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid'e Bernabeu'da soğuk duş! Real Madrid'e Bernabeu'da soğuk duş! 01:05
Real Madrid'e Bernabeu'da soğuk duş! Real Madrid'e Bernabeu'da soğuk duş! 01:04
"Hep birlikte Türk basketbolunu zirveye çıkardık" "Hep birlikte Türk basketbolunu zirveye çıkardık" 00:47
"Son nefesime kadar devam edeceğim" "Son nefesime kadar devam edeceğim" 00:47
"Bugün agresif olmam gerektiğini hissettim" "Bugün agresif olmam gerektiğini hissettim" 00:47
"Hep birlikte Türk basketbolunu zirveye çıkardık" "Hep birlikte Türk basketbolunu zirveye çıkardık" 00:45
Daha Eski
"Son nefesime kadar devam edeceğim" "Son nefesime kadar devam edeceğim" 00:43
"Bugün agresif olmam gerektiğini hissettim" "Bugün agresif olmam gerektiğini hissettim" 00:39
Alanyaspor-Galatasaray maçı detayları Alanyaspor-Galatasaray maçı detayları 00:31
Türkoğlu'ndan Tarık Biberovic açıklaması! Türkoğlu'ndan Tarık Biberovic açıklaması! 00:30
Türkoğlu'ndan Tarık Biberovic açıklaması! Türkoğlu'ndan Tarık Biberovic açıklaması! 00:29
İlkay'dan flaş itiraf! "Futbolda en nefret ettiğim şey..." İlkay'dan flaş itiraf! "Futbolda en nefret ettiğim şey..." 00:10