MSN değil TAK

Dünya futbolu yıllarca Barcelona'nın efsanevi üçlüsü; Messi, Suarez ve Neymar'ı konuştu. MSN, senelerce sergilediği performansla herkesi kendisine hayran bırakırken, bu sezon da Fenerbahçe, böyle bir üçlü yakaladı:

TAK. (Talisca, Asensio, Kerem)...

Bu üç oyuncu attıkları gollerle Fenerbahçe'yi hem Süper Lig hem Avrupa Ligi hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda iddialı konuma getirdi. Sarı-lacivertlilerin, bu sezon tüm kulvarlarda attığı 76 golün %55'inden fazlasını bu üçlü kaydetti.

19 DEFA DA ASİST

Özellikle Talisca, Nesyri, Duran ve Cenk'in ayrılmasının ardından santrfora geçti ve şu ana kadar tüm kulvarlarda 21 gole imza attı. Asensio da 12 kez ağları havalandırdı. İspanyol yıldız, bir gol daha bulursa kariyerinin en golcü dönemini yaşayacak. Geldiği günden bu yana eleştirilen Kerem Aktürkoğlu ise son haftalarda açıldı. Kerem şu ana kadar 9 kez gol sevinci yaşadı. Bu üç yıldız, attıkları gollerin yanı sıra 19 da asist yaptı ve toplamda Fenerbahçe'nin attığı 76 golün 61'ine direkt katkı sağladı.