CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ederson 33 kez buluştu

Ederson 33 kez buluştu

Galatasaray derbisinde Youssef En-Nesyri 63 dakika sahada kalırken, toplamda 14 defa topla buluşabildi. Faslı yıldızın yerine oyuna giren Jhon Duran ise daha kısa sürede 13 kez topla buluştu. F.Bahçe'nin iki santrforu, 90 dakikada 27 defa topa dokunurken, kaleci Ederson ise tam tamına 33 kez topla buluştu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2025 Cuma 06:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ederson 33 kez buluştu
Galatasaray derbisinde Youssef En-Nesyri 63 dakika sahada kalırken, toplamda 14 defa topla buluşabildi. Faslı yıldızın yerine oyuna giren Jhon Duran ise daha kısa sürede 13 kez topla buluştu. F.Bahçe'nin iki santrforu, 90 dakikada 27 defa topa dokunurken, kaleci Ederson ise tam tamına 33 kez topla buluştu.
Türk Telekom-REKLAM
B. Dortmund'un yıldızı Cimbom'a!
DİĞER
Galatasaray'dan Yasin Kol için sert açıklama: "Bu düşmanlığın tescillenmesidir"
Son dakika! 11. Yargı Paketi Adalet Komisyonu’ndan geçti! 55 bin mahkuma 3 yıl erken tahliye
O yıldızın G.Saray'a transferi için Osimhen referans!
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ziraat Türkiye Kupası'nda torbalar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda torbalar belli oldu! 01:07
F.Bahçe'den o isme 3 maç men cezası! F.Bahçe'den o isme 3 maç men cezası! 01:07
G.Saray'dan TFF'ye tepki! G.Saray'dan TFF'ye tepki! 01:07
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! 01:07
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 01:07
Pana Başkanı F.Bahçe için hükmen galibiyet istedi! Pana Başkanı F.Bahçe için hükmen galibiyet istedi! 01:07
Daha Eski
Alanyaspor Çorum'da turladı! Alanyaspor Çorum'da turladı! 01:07
Antalya Silifke'de turladı! Antalya Silifke'de turladı! 01:07
Olympiakos - F.Bahçe Beko maçı ertelendi! Olympiakos - F.Bahçe Beko maçı ertelendi! 01:07
Nijerya efsanesi açıkladı! İşte Osimhen'i isteyen dünya devi Nijerya efsanesi açıkladı! İşte Osimhen'i isteyen dünya devi 01:07
Belözoğlu'nun yeni takımı resmen belli oldu! Belözoğlu'nun yeni takımı resmen belli oldu! 01:07
Gaziantep FK Yalova'da gruplara kalmayı başardı! Gaziantep FK Yalova'da gruplara kalmayı başardı! 01:07