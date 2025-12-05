Ederson 33 kez buluştu

Galatasaray derbisinde Youssef En-Nesyri 63 dakika sahada kalırken, toplamda 14 defa topla buluşabildi. Faslı yıldızın yerine oyuna giren Jhon Duran ise daha kısa sürede 13 kez topla buluştu. F.Bahçe'nin iki santrforu, 90 dakikada 27 defa topa dokunurken, kaleci Ederson ise tam tamına 33 kez topla buluştu.
