Hedef 21

Hedef 21

Fenerbahçe, milli ara sonrasında, devre arasına kadar tam 7 kritik maça çıkacak. Hedef 7’de 7 yaparak yeni yıla girmek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 06:50
Hedef 21

Üst üste aldığı galibiyetlerle kendine gelen ve lider Galatasaray'la da puan farkını 1'e düşüren Fenerbahçe, milli ara sonrasında kritik bir viraja girecek. Sarı-lacivertliler, kısacası milli aradan sonra devre arasına kadar tam 7 maça çıkacak ve bu karşılaşmalar hem ligde hem de Avrupa'daki konumunu belirleyecek. Sarı-kanarya, perdeyi pazar günü Rize'de açacak ve sonrasında 27 Kasım'da Ferençvaroş'la Avrupa sınavına çıkacak.

PERDE EYÜP'LE KAPANACAK

Fenerbahçe, bu karşılaşmaların ardından ise 1 Aralık'ta evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinden sonra 6 Aralık'ta Başakşehir deplasmanına gidecek. Ardından da Brann deplasmanı var. Tedesco'nun öğrencileri, Norveç dönüşünde 15 Aralık'ta Konyaspor'u konuk edecek ve 27 Aralık'ta da Eyüpspor'la ilk yarıyı kapatacak. Fenerbahçe'de hedef 7 maçtan da galibiyetle ayrılmak.

