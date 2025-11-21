Üst üste aldığı galibiyetlerle kendine gelen ve lider Galatasaray'la da puan farkını 1'e düşüren Fenerbahçe, milli ara sonrasında kritik bir viraja girecek. Sarı-lacivertliler, kısacası milli aradan sonra devre arasına kadar tam 7 maça çıkacak ve bu karşılaşmalar hem ligde hem de Avrupa'daki konumunu belirleyecek. Sarı-kanarya, perdeyi pazar günü Rize'de açacak ve sonrasında 27 Kasım'da Ferençvaroş'la Avrupa sınavına çıkacak.

PERDE EYÜP'LE KAPANACAK

Fenerbahçe, bu karşılaşmaların ardından ise 1 Aralık'ta evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinden sonra 6 Aralık'ta Başakşehir deplasmanına gidecek. Ardından da Brann deplasmanı var. Tedesco'nun öğrencileri, Norveç dönüşünde 15 Aralık'ta Konyaspor'u konuk edecek ve 27 Aralık'ta da Eyüpspor'la ilk yarıyı kapatacak. Fenerbahçe'de hedef 7 maçtan da galibiyetle ayrılmak.