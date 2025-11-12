FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski'ye Bundesliga kancası! 3 kulüp durumunu takip ediyor

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun takımın başına gelişinin ardından ilk 11'deki yerini kaybeden Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'nin talipleri artıyor. Son dönemde forma giydiği zamanlarda da tribünlerden tepki alan Szymanski'nin takımdan ayrılma ihtimali yükselmişti.

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığı habere göre, Bundesliga'dan 3 ekibin 26 yaşındaki orta sahanın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Uygun şartlar oluşması halinde Fenerbahçe yönetiminin de Polonyalı futbolcunun takımdan ayrılmasına izin verebileceği belirtildi.

🎙️ @ErdemAkbs: Almanya'dan üç kulüp, Sebastian Szymanski'nin durumunu yakından takip ediyor. Uygun şartların oluşması halinde Fenerbahçe, Szymanski ile devre arasında yollarını ayıracaktır. pic.twitter.com/zi3fikHLS5 — A Spor (@aspor) November 12, 2025

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 20 maça Szymanski, 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre 14 milyon Euro'luk değeri bulunan Polonyalının mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.