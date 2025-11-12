CANLI SKOR ANA SAYFA
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Szymanski'ye Bundesliga kancası! 3 kulüp durumunu takip ediyor

Fenerbahçe'de ayrılık iddiaları ile adı gündeme gelen Sebastian Szymanski hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Szymanski'ye Bundesliga'dan taliplerin olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 01:05
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun takımın başına gelişinin ardından ilk 11'deki yerini kaybeden Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'nin talipleri artıyor. Son dönemde forma giydiği zamanlarda da tribünlerden tepki alan Szymanski'nin takımdan ayrılma ihtimali yükselmişti.

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığı habere göre, Bundesliga'dan 3 ekibin 26 yaşındaki orta sahanın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi. Uygun şartlar oluşması halinde Fenerbahçe yönetiminin de Polonyalı futbolcunun takımdan ayrılmasına izin verebileceği belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 20 maça Szymanski, 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Transfermarkt verilerine göre 14 milyon Euro'luk değeri bulunan Polonyalının mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

