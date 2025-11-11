Hakan Safi Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlattı

Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Safi, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Safi, sezon başında Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transfer sürecine ilişkin konuştu.

Kerem'in yaşam stilinin kendi yaşam stiline benzettiğini söyleyen Safi, "Kendisini bizzat transfer etmek istedik. Anadolu'nun bağrından kopmuş bir genç olarak çok zorluklar görmüş, çok çalışmış, fırsat kollamış, önüne fırsat geldiğinde de neler yapabileceği göstermiş bir futbolcu. Ben de kendimi öyle gördüğüm için kendisine hayat yolculuğunda bizzat destek olmaya çalıştım. Onu tekrar Türk futboluna kazandırdık. Milli takımda ve Fenerbahçe'de güzel işler yaptığını görmekten çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.