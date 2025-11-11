CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Hakan Safi Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlattı

Hakan Safi Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlattı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Safi, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde konuştu. Safi, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer sürecine ilişkin konuştu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 11:35
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hakan Safi Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlattı

Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Safi, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Safi, sezon başında Benfica'dan Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transfer sürecine ilişkin konuştu.

Kerem'in yaşam stilinin kendi yaşam stiline benzettiğini söyleyen Safi, "Kendisini bizzat transfer etmek istedik. Anadolu'nun bağrından kopmuş bir genç olarak çok zorluklar görmüş, çok çalışmış, fırsat kollamış, önüne fırsat geldiğinde de neler yapabileceği göstermiş bir futbolcu. Ben de kendimi öyle gördüğüm için kendisine hayat yolculuğunda bizzat destek olmaya çalıştım. Onu tekrar Türk futboluna kazandırdık. Milli takımda ve Fenerbahçe'de güzel işler yaptığını görmekten çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi | CANLI
