Çekya basını Fenerbahçe maçını manşetlere taşıdı! “Hakem kararları Türkleri çileden çıkardı”

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından Çek basını, karşılaşmayı manşetlerine taşıdı. Gazeteler, Plzen'in güçlü rakibi karşısında sergilediği mücadeleci oyun için övgüler yağdırırken son dakikalarda yaşanan penaltı tartışmalarına da geniş yer verdi.

Aktualne: "Plzen dev ekiple müthiş bir mücadele verdi. Çılgın bir finalin ardından hakem kararları Türkleri çileden çıkardı. Viktoria Plzen, Avrupa Ligi'nde beş yenilgisiz takımdan biri olarak yoluna devam ediyor ve üst tura bir adım daha yaklaştı."