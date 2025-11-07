CANLI SKOR ANA SAYFA
Çekya basını Fenerbahçe maçını manşetlere taşıdı! "Hakem kararları Türkleri çileden çıkardı"

Çekya basını Fenerbahçe maçını manşetlere taşıdı! “Hakem kararları Türkleri çileden çıkardı”

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldığı mücadele, Çekya'da geniş yankı buldu. Ülke basını Plzen'in performansını överken Fenerbahçelilerin penaltı itirazlarının maçın en çok konuşulan anı olduğunu yazdı. İşte Çekya basınında atılan manşetler… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 09:56
Çekya basını Fenerbahçe maçını manşetlere taşıdı! “Hakem kararları Türkleri çileden çıkardı”

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından Çek basını, karşılaşmayı manşetlerine taşıdı. Gazeteler, Plzen'in güçlü rakibi karşısında sergilediği mücadeleci oyun için övgüler yağdırırken son dakikalarda yaşanan penaltı tartışmalarına da geniş yer verdi.

Çekya basını Fenerbahçe maçını manşetlere taşıdı! “Hakem kararları Türkleri çileden çıkardı”

Aktualne: "Plzen dev ekiple müthiş bir mücadele verdi. Çılgın bir finalin ardından hakem kararları Türkleri çileden çıkardı. Viktoria Plzen, Avrupa Ligi'nde beş yenilgisiz takımdan biri olarak yoluna devam ediyor ve üst tura bir adım daha yaklaştı."

Çekya basını Fenerbahçe maçını manşetlere taşıdı! “Hakem kararları Türkleri çileden çıkardı”

Idnes: "Plzen, galibiyet için yeterli fırsatları yakaladı ancak değerlendiremedi. Kaçan goller pişmanlık yarattı. Sonuç olarak Viktoria Plzen, Fenerbahçe karşısında aldığı bir puanla Avrupa'daki istikrarlı performansını sürdürdü."

Çekya basını Fenerbahçe maçını manşetlere taşıdı! “Hakem kararları Türkleri çileden çıkardı”

Nova: "Bol pozisyonlu ama golsüz bir mücadeleydi. Seyirciler gol göremese de hayal kırıklığına uğramadı. Her iki ekip de net fırsatlar buldu ancak kaleciler, savunmalar ve biraz da şans golleri engelledi."

Çekya basını Fenerbahçe maçını manşetlere taşıdı! “Hakem kararları Türkleri çileden çıkardı”

Plzensky: "Viktoria Plzen, güçlü Türk temsilcisi karşısında evinde aldığı bir puanla Avrupa'da yenilgisizliğini korudu. Eksik olan tek şey goldü. Ancak üzülmek için sebep yok; takım sekiz puanla eleme aşamasına bir adım daha yaklaştı."

Çekya basını Fenerbahçe maçını manşetlere taşıdı! “Hakem kararları Türkleri çileden çıkardı”

Blesk: "Plzen, güçlü ama zaman zaman temposu düşük bir rakibe karşı cesur bir performans sergiledi. Taraftarların beğenisini kazanan bu oyunla Çek temsilcisi, Avrupa sahnesindeki dört maçında da yenilgi yüzü görmedi. Plzen, Avrupa maçlarını nasıl oynayacağını çok iyi biliyor."

