Ziraat Türkiye Kupası
Sakat ve cezalı yok

Sakat ve cezalı yok

Temsilcimiz Fenerbahçe'de Viktoria Plzen müsabakası öncesi sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde sadece sezon başında UEFA listesine yazılmayan Levent Mercan ile Rodrigo Becao bu akşamki Viktoria Plzen mücadelesinin kadrosunda yer alamayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 06:50
