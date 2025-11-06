Sakat ve cezalı yok

Temsilcimiz Fenerbahçe'de Viktoria Plzen müsabakası öncesi sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Sarı-lacivertlilerde sadece sezon başında UEFA listesine yazılmayan Levent Mercan ile Rodrigo Becao bu akşamki Viktoria Plzen mücadelesinin kadrosunda yer alamayacak.
