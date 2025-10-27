Merih beklemede

F.Bahçe'de Başkan Sadettin Saran güçlü bir F.Bahçe oluşturmak için geldiği ilk günden itibaren yapılacak takviyeleri ekibiyle birlikte görüşüyor. Sarı-lacivertli takımı ara transfer döneminde hareketli günler beklerken, sezon sonu için de şimdiden planlamalar yapılıyor. Ara dönemde eksik bölgelerini dolduracak olan sarı-lacivertliler, sezon sonunda ise Milan Skriniar'ın yeni partneri getirmeye çalışacak. Bu isim Suudi Arabistan ekibi Al Ahli forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'dan başkası değil. 28 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda kulübüyle olan sözleşmesi sona eriyor. Al Ahli sözleşmesini uzatmayı istese de Merih ülkesine ve altyapısından yetiştiği F.Bahçe'ye dönüş yapmak istiyor. Sözleşmesi biteceği için sezon sonunda istediği kulübe bedelsiz olarak transfer olma şansı bulunan 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin teklifini bekliyor. Sarı-lacivertliler de milli futbolcuyu bedelsiz kadrosuna katma fırsatını kaçırmak istemiyor. Tarafların ocak ayında masaya oturarak ön protokol konusunda görüşmelerde bulunması bekleniyor.