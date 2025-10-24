Panzer Fener!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Stuttgart'ı konuk etti. Temsilcimiz müsabakaya tempolu başladı. İlk tehlikeli atak 21. dakikada gelişti. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren En- Nesyri'nin sert şutunda kaleci Nubel topu son anda kurtardı. 31. dakikada penaltı kazandık. Kerem'in kornerinde Skriniar ceza sahasında Stiller tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. 34'te atışı kullanan Kerem Aktürkoğlu topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

KALEMİZİ İYİ SAVUNDUK

İkinci devrede de baskılı oyunumuzu sürdürdük. 60'ta Nene ceza sahası içinde Jaquez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt kararı verilince penaltı iptal oldu. 66'da Alvarez'in ceza sahasında rakibine müdahalesi sonrası hakem bir kez daha penaltıya hükmetti. VAR monitörüne giden Kehlet penaltıyı iptal etti. Kalan bölümde kalemizi iyi savunduk ve Stuttgart'ı puansız yolladık.

DURAN 2 AY SONRA

Benfica ile 27 Ağustos'ta oynanan Şampiyonlar Ligi play-off maçında sakatlanan Jhon Duran iyileşti. Sarı- lacivertli takımın çok şeyler beklediği Kolombiyalı golcü yaklaşık 2 ay sonra maç kadrosuna dahil edildi. Son bölümde oyuna dahil olan Duran sarı kart gördü. 21 yaşındaki forvet sakatlığı nedeniyle toplam 9 maçı kaçırmıştı.

ATAKAN RAKİP OLDU

Alman temsilcisi Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Atakan Karazor dün akşam ilk 11'de görev yaptı. 29 yaşındaki futbolcu kariyerinde ilk kez bir Türk takımına karşı oynadı. Gurbetçi oyuncu A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından aday kadroya çağrılmış, ancak hiç forma şansı bulamamıştı.

İKİ PENALTI İPTAL

Hakem Kehlet, maça damga vuran kararlara imza attı. Fenerbahçe, 60. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu tespit edildi ve penaltı iptal edildi. 66'da ise Stuttgart, Alvarez'in faul yaptığı gerekçesiyle penaltı kazandı. Kehlet, monitöre giderek penaltıyı da iptal etti.

TALISCA İLK KEZ YEDEK

Brezilyalı Talisca, Tedesco yönetiminde ilk kez yedek soyundu. İtalyan çalıştırıcı, kırmızı kart cezalısı nedeniyle kadroda yer almadığı D.Zagreb maçı dışında 1'i Avrupa Ligi, 6'sı lig olmak üzere 7 maçta da ilk 11'de görev verdiği Talisca'yı, Stuttgart maçında yedek soyundurdu. Kadro dışı olan İrfan Can Kahveci ve Cenk de kadroda yer almadı.

KEHLET'TEN ÇILDIRTAN KART

Geçen sezon Süper Lig'de de VAR hakemi olarak görev alan hakem Kehlet, skandal kararlara imza attı. Özellikle maçın 22. dakikasında Stuttgartlı El Khannouss'un, Alvarez'in bacağına salladığı tekmeyi sarı kartla geçiştirmesi, VAR'ın da müdahale etmemesi herkesi çıldırttı. Alvarez, kan içinde kalan bacağının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

KADIKÖY KALESİ

Almanya'nın güçlü ekibi Stuttgart'ı Kerem'in golüyle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, Kadıköy'de tam 11 maçtır yenilgi yüzü görmedi. 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden sarı-lacivertli takım sadece 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. Benfica ile golsüz berabere kalan Kanarya, Alanyaspor'la da 2-2'lik skorla yenişememişti.

MAÇ SONU GERGİNLİK

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe- Stuttgart maçında tansiyon bir hayli yükseldi. Müsabakanın son anlarında İsmail Yüksek ile Stuttgart'ın oyuncusu Deniz Undav tartıştı. Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası ise sahanın başarılı isimlerinden Edson Alvarez ile Julian Chabot arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.