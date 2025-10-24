Mourinho'dan flaş Fenerbahçe itirafı! "Ayrılmamda etkili oldu"

Benfica'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe'deki ayrılış süreci hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

FLAŞ KEREM VE F.BAHÇE AÇIKLAMASI

Arouca maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Portekizli çalıştırıcı Fenerbahçe dönemindeki ayrılık sürecinde Kerem Aktürkoğlu transferinin önemli rol oynadığını söyledi.

"F.BAHÇE'DEN AYRILMA SEBEPLERİNDEN BİRİ..."

Tecrübeli çalıştırıcı, "Benfica'nın kadrosunu o kadar çok seviyordum ki, oradan çok önemli bir oyuncuyu almak istedim. Her şeyi denedim. Belki de Fenerbahçe'den bu kadar erken ayrılmamın sebeplerinden biri, Benfica'dan düşündüğüm oyuna çok uygun bir oyuncuyu alamamanın verdiği hayal kırıklığıydı" açıklamasını yaptı.

"BİR VEYA İKİ TRANSFER YAPACAĞIZ"

Transfer süreci hakkında da konuşan Mourinho, Benfica'nın kadrosu çok iyi ama hala bir iki oyuncuya ihtiyacımız var. Ocak ayında, kesinlikle bir veya iki transfer yapacağız" dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Devler Ligi'ndeki durumları hakkında konuşan Mourinho, "Şampiyonlar Ligi'nde puanlar toplamaya başladığımızda, gruptan çıkmak için mücadele edebileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.